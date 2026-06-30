“의지했는데” 이홍렬, 장모상 눈물 고백..양희은 “이제 스스로 어른이 된 거지요” 위로

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이홍렬이 장모님을 떠나보내며 진심 어린 추모의 글을 남겼다.

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이홍렬은 지난 29일 개인 계정에 장례식장 빈소 사진과 함께 장문의 글을 올리며 장모님의 별세 소식을 전했다.

그는 "1987년부터 39년간 우리부부가 사는 것을 홀로 지켜 봐오신 장모님"이라며 "장인어른도 없이 잘 키워 오신 딸을 저를 믿고 맡겨주신 분"이라고 고인을 떠올렸다.

이어 "저 역시 부모님도 안 계신터라 유일하게 어르신으로 모시고 믿고 의지한 장모님"이라고 밝히며 각별했던 관계를 전했다.

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이홍렬은 "오늘 새벽 1시30분 하늘나라로 떠나 가셨습니다. 그동안 정말 많이 아프셨지요? 고통 없는 곳에서 평안하시기를 기도합니다"고 고인의 명복을 빌었다.

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또 "저를 믿고 따님을 제게 맡겨주셔서 감사합니다 끝까지 책임을 다하겠습니다 #장모님 #아픔없는곳에서"라며 장모님을 향한 마지막 약속을 남겨 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

이홍렬의 장모님은 지난 29일 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 오는 7월 1일 오전 엄수될 예정이다.

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게시물을 접한 가수 양희은과 코미디언 이경실, 박미선 등 동료 연예인들은 "모실 어른들 다 떠나셨으니 스스로 어른이 된 거지요", "이제는 편히 쉬시길 바란다", "삼가 고인의 명복을 빈다" 등의 댓글을 남기며 함께 애도의 뜻을 전했다.

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한편 이홍렬은 1979년 TBC 라디오 프로그램을 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 '일요일 일요일 밤에', '오늘은 좋은 날' 등 인기 예능 프로그램에서 활약하며 1990년대를 대표하는 코미디언으로 사랑받았고, 현재도 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com