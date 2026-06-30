임수정X문근영, 23년 만 '레전드 투샷'...'장화, 홍련' 자매 시상식서 나란히 포착

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[스포츠조선 조민정 기자] 영화 '장화, 홍련'에서 자매로 호흡을 맞췄던 배우 임수정과 문근영의 오랜만의 투샷이 공개돼 팬들의 반가움을 사고 있다.

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최근 유튜브 채널 'DGK 한국영화감독조합'에는 '2026 디렉터스컷 어워즈' 현장을 담은 영상이 공개됐다.

영상에는 지난 5월 열린 제24회 디렉터스컷 어워즈 시상식 비하인드가 담겼으며, 그중 같은 테이블에 나란히 자리한 임수정과 문근영의 모습이 시선을 끌었다.

문근영은 검은 재킷 차림에 단정하게 머리를 묶은 모습으로 차분한 분위기를 자아냈다. 임수정은 단발 헤어스타일에 베이지 톤 의상을 매치해 특유의 우아한 매력을 드러냈다. 두 사람은 강윤성 감독의 이야기를 들으며 미소를 짓거나 자연스럽게 대화를 나누는 등 편안한 분위기를 연출했다.

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무엇보다 2003년 영화 '장화, 홍련' 이후 좀처럼 보기 어려웠던 두 배우의 동반 모습이 공개되자 팬들의 관심이 쏟아졌다.

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온라인에서는 "정말 오랜만에 보는 투샷이다", "아직도 수미와 수연이 떠오른다", "세월이 흘러도 분위기는 그대로다", "다시 작품에서 만나줬으면 좋겠다" 등의 반응이 이어졌다.

'장화, 홍련'은 김지운 감독이 연출한 한국 공포영화의 대표작으로 손꼽힌다. 임수정과 문근영은 극 중 자매인 수미와 수연 역을 맡아 깊은 인상을 남겼다. 당시 20대 초반이었던 임수정과 10대였던 문근영은 실제 자매 같은 호흡으로 작품의 몰입도를 높이며 지금까지도 명작으로 회자되고 있다.

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한편 임수정과 문근영은 각자 작품 활동을 이어가며 꾸준히 배우로서 입지를 다지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com