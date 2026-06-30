'돌싱 애셋맘' 28기 현숙, 반지하 침수까지 당했다 "애셋 먹여 살리려 공유숙박업 시작"

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 28기 현숙이 공유숙박업을 시작하게 된 계기를 밝혔다.

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최근 28기 현숙은 "물려줄 재산은 없지만 엄마의 회복탄력성 하나만큼은 애들이 꼭 배웠으면 좋겠어요. 사람은 계단식으로 성장하는거니까 포기만 안하면 돼"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

"애 셋 먹여 살리려고 현숙이가 한 것은?"이라는 제목의 영상에서 현숙은 "어떻게 하면 애 키우면서 돈을 벌 수 있을까? 고민했다. 일단 서울의 한 반지하 주택을 얻었다. 하지만 월세가 싼 건 이유가 있었다. 열심히 수리를 했지만 침수 피해를 입었다"고 털어놨다.

그러나 현숙은 구청 지원금을 받아 집 내부를 새롭게 단장했고, 페인트칠은 물론 에어컨 설치까지 마치며 다시 일어섰다고 밝혔다. 당시를 떠올린 현숙은 "도배 아저씨도 내 억척스러움에 놀랐다"고 회상했다.

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이어 "새 제품 같은 물건만 골라 중고거래 플랫폼에서 샀다. 용달비를 아끼려고 직접 운반까지 했다. 침대와 침구는 새것으로 바꿨다. 방역업체와 계약하고 인터넷도 설치했다"며 "그렇게 공유 숙박업을 시작했다. 아이들 보내고 청소만 하면 되니까"라고 밝혔다.

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현숙은 비용을 아끼기 위해 가구와 생활용품을 직접 옮기는 수고도 마다하지 않았고, 숙소 운영에 필요한 환경을 하나씩 갖춰가며 공유 숙박업에 뛰어들었다고 전했다. 세 아이를 키우기 위해 누구보다 치열하게 살아온 그의 억척스러운 생활력이 깊은 인상을 남긴다.

한편 현숙은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연했다. 플로리스트인 그는 부동산 경매가 취미라고 밝힌 바 있다. 홀로 세 아이를 키우는 싱글맘 현숙은 같은 기수 영식과 연인으로 발전해 공개 열애 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com