컴투스홀딩스, 신작 '스타 세일러' 글로벌 출시…수집형 RPG 시장 공략

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컴투스홀딩스가 신작 수집형 RPG '스타 세일러(Star Sailors)'를 글로벌 시장에 선보이며 장르 경쟁에 뛰어들었다.

동화풍 판타지 세계관과 애니메이션풍 연출을 앞세워 국내는 물론 해외 이용자 공략에 나선다는 전략이다. 컴투스홀딩스는 30일 '스타 세일러'를 한국을 비롯한 글로벌 전역에 정식 출시했다고 밝혔다. 게임은 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 다운로드할 수 있으며, 한국어를 포함해 영어, 일본어, 중국어(간체·번체), 태국어, 베트남어, 인도네시아어 등 다양한 언어를 지원한다.

'스타 세일러'는 파나나스튜디오가 개발한 모바일 수집형 RPG다. 동화풍 판타지 세계관을 바탕으로 애니메이션 스타일의 연출과 개성 있는 캐릭터, 전략적인 턴제 전투를 결합한 것이 특징이다. 이용자는 다양한 캐릭터를 수집해 5인 파티를 구성하고 소환수와 장비를 조합해 자신만의 전략을 완성할 수 있다. 던전 공략과 PvP 등 다양한 콘텐츠도 함께 마련됐다.

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특히 유명 일러스트레이터 콕스(Coax)가 아트 디렉터로 참여해 특유의 감성적인 비주얼과 세계관을 구현했다. 출시 전부터 글로벌 이용자들 사이에서 비주얼 완성도에 대한 기대를 모았다는 것이 회사 측 설명이다. 컴투스홀딩스는 글로벌 출시를 기념해 접속 이용자 전원에게 게임 재화인 2000 다이아몬드와 40만 골드, 은빛 나침반 20개를 지급한다. 사전예약 참가자에게는 금빛 나침반 20개와 은빛 나침반 35개, 2000 다이아몬드를 추가 제공한다.

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출시 기념 이벤트도 함께 진행된다. 7일 출석 이벤트를 통해 은빛 나침반과 오색 스킬북, 골드 등을 획득할 수 있으며, 그림자 엘프 캐릭터 '하이디 언더본'을 체험할 수 있는 특별 스테이지도 운영한다. 체험 스테이지를 완료하면 다이아몬드를 보상으로 받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com