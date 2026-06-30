'32세' 던, "비밀 아니다"…5년 안에 은퇴 예고 "이름 빨리 잊히고파"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 던이 은퇴 계획을 깜짝 공개했다.

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30일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 콘텐츠 '살롱드립'에는 가수 던과 NCT 쟈니가 게스트로 출연했다.

이날 던은 자신의 예명에 얽힌 비하인드부터 은퇴 계획까지 솔직하게 털어놨다.

본명이 '김효종'인 던은 "회사에서 데뷔할 때 각자 예명을 정하라고 했다"며 "효의 한자가 '새벽 효'라 영어로 새벽을 뜻하는 'Dawn'에서 따와 던이라는 이름을 짓게 됐다"고 설명했다.

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이어 "처음에는 이름을 잘못 지었다고 생각했다. 포털 사이트에 제 이름을 검색하면 '던'이라는 글자가 너무 많이 나오더라"며 "기사에 '가격이 인상됐던데' 같은 문장만 있어도 제 이름이 다른 키워드에 금방 밀렸다"고 웃픈 일화를 전했다.

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하지만 시간이 지나면서 생각이 달라졌다고. 던은 "나중에는 오히려 좋더라"고 말했고, 장도연이 이유를 묻자 "빨리 이름이 없어지니까 좋다"고 답했다.

이어 "저는 사실 연예계를 은퇴하면 빨리 잊혀지고 싶다"고 솔직한 생각을 밝혔다.

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특히 던은 "비밀은 아니다"라며 "5년 안에 은퇴를 해볼까 고민 중"이라고 말해 모두를 놀라게 했다.

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토크 시작 5분 만에 은퇴 계획을 언급한 던의 발언에 장도연은 "왜 그런 무거운 얘기를 하냐"고 당황했지만, 던은 "가볍게 생각하고 있다"고 웃으며 답했다.

끝으로 던은 "5년 안에 또 다른 꿈이 생길 수도 있으니까 그렇다"며 "저는 항상 새로운 꿈을 꾸는 걸 좋아한다. 그런 생각을 하다 보니 이름이 빨리 없어지는 것도 좋더라"고 덧붙였다.

한편 던은 지난 2016년 보이그룹 펜타곤 멤버로 데뷔했다. 이후 2018년 가수 현아와 공개 열애를 시작했으며, 이 과정에서 팀을 탈퇴하고 솔로 아티스트로 전향했다.

던과 현아는 2022년 12월 결별 소식을 전했고, 현아는 이후 2024년 가수 용준형과 결혼했다.

shyun@sportschosun.com