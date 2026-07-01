진선규X공명 K-코미디 통했다..'남편들' 공개 2주 차 글로벌 TOP 10 비영어 영화 1위

넷플릭스 영화 '남편들' 제작발표회가 15일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 배우 진선규, 공명이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.15/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '남편들'(박규태 감독, TPS Company 제작)이 공개 2주 차에 글로벌 TOP 10 비영어 영화 1위에 올랐다.

Advertisement

'남편들'이 공개 2주 차에 630만 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록했다.

대한민국을 포함해 에콰도르, 자메이카, 모로코, 인도네시아, 싱가포르 등? ?총 37?개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 글로벌 TOP 10 비영어 영화 1위에 등극한 '남편들'은 찰진 티키타카와 코미디 액션으로 전 세계 시청자들을 사로잡고 있다.

전 세계 시청자들은 "액션과 코미디의 훌륭한 조화. 코미디, 가족, 액션을 한 번에 즐길 수 있는 영화를 찾고 있다면 꼭 보세요"(Reddit, Unfa***), "독창적인 상황과 유머가 돋보이고 배우 간의 티키타카와 에너지가 끊이지 않고 이어진다"(IMDb, phd**), "갈수록 탄력받는 스토리와 매력적인 캐릭터들 덕분에 즐겁게 볼 수 있는 영화"(IMDb, Seb***), "더운 여름 시원하게 웃으며 볼 수 있었다"(네이버, vict****) 등 '남편들'?만의 유쾌한 코미디 액션과 배우들의 환상 케미스트리에 끊임없는 호평을 전했다.

Advertisement

뿐만 아니라 "가볍게 보기 좋음. 배우들 연기도 잘함"(네이버, kaik****), "팍팍한 세상에 아무런 생각 없이 웃을 수 있는 영화 만들어줘서 고맙습니다"(네이버, qlcs****), "러닝타임이 흘러갈수록 '남편들'이라는 제목이 영화에 얼마나 딱 맞는 제목인지가 점차 드러나서 좋았다"(왓챠피디아, 강**), "이렇게 유쾌할 줄은 몰랐다. 심지어 빌런들까지 코믹해서 미워할 수가 없다"(Letterboxd, pik**), "모든 캐릭터의 조화와 호흡이 훌륭했으며 시청하는 내내 정말 유쾌하게 웃을 수 있었다"(Letterboxd, *) 등 배우들의 캐릭터 열전과 신선한 설정에도 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

Advertisement

'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 작전을 그린 코믹 액션 영화다. 진선규, 공명, 김지석, 윤경호, 강한나, 이다희, 전소민이 출연했고 '육사오'의 박규태 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com