전혜진, 바다서 셔츠 벗고 드러낸 과감 비키니...♥이천희 또 반할 군살 제로 몸매

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 전혜진이 늘씬한 비키니 자태를 뽐냈다.

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전혜진은 1일 자신의 SNS를 통해 "장마 전에 바다 다녀옴"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 전혜진은 바다에서 힐링 가득한 시간을 보내고 있다. 환한 미소에서 느껴지는 행복한 시간이었다.

이때 과감하게 드러낸 비키니 자태로 시선을 집중시켰다. 도트 패턴의 비키니를 착용한 전혜진은 노란색 캡모자를 눌러쓴 채 오버핏 화이트 셔츠를 걸친 편안한 차림으로 자연스러운 분위기를 연출했다. 여기에 귀걸이와 목걸이로 포인트를 더해 감각적인 바캉스룩을 완성했다.

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이 과정에서 전혜진은 셔츠 사이로 드러난 군살 없는 늘씬한 몸매와 함께 화려한 메이크업 없이도 잡티 하나 없는 피부와 또렷한 이목구비를 자랑해 시선을 사로잡았다.

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또한 가만히 앉아 바다를 응시 중인 모습은 청량한 풍경과 어우러져 한 편의 화보를 연상케 했다.

한편, 전혜진은 지난 2011년 배우 이천희과 결혼해 슬하에 딸 하나를 두고 있다. 전혜진은 최근 tvN '사랑은 외나무 다리에서', 넷플릭스 '트렁크' 등에 출연했다.

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anjee85@sportschosun.com