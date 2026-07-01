'피의 게임X' 곽범 "똑똑하지 않은 나도 도전..나만의 생존법 보여줄 것"

사진=웨이브

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[스포츠조선 조지영 기자] 곽범이 "똑똑하지 않은 나도 서바이벌에 참여해 살아남는 법을 보여주겠다"고 말했다.

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1일 오후 온라인 채널을 통해 웨이브 오리지널 예능 '피의 게임X' 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 이상민, 박지민, 이태균, 정근우, 이진형, 현성주, 하승진, 윤비, 홍진호, 서출구, 허성범, 김경훈, 강지후, 김남희, 김유현, 이관희, 곽범, 신승용, 최연청, 그리고 전채영 PD가 참석했다.

장동민에 이어 개그맨 출신으로 첫 서바이벌에 도전한 곽범은 "장동민은 장동민이고 곽범은 곽범이다. 개그맨들이 똑똑하다는 편견이 있는데 똑똑한 개그맨도 있고 아닌 개그맨들도 있다. 여기에서 학창시절 나 만큼 시험지에 X를 받은 사람은 없을 것이다. 이런 나도 서바이벌에 참여해 어떻게 살아남는지, 나만의 생존 방법을 보여주겠다"고 답했다.

'피의 게임X'는 예측 불가한 룰과 치밀한 설계 속에서 뇌와 피지컬 최강자들의 극한 생존 게임을 다루는 새로운 서바이벌 예능이다. 시즌1 이상민·정근우·박지민·이태균, 시즌2 하승진·현성주·윤비·이진형, 시즌3 홍진호·서출구·최혜선·허성범 등과 타 서바이벌 프로그램 경력자인 김경훈·김유현·김남희·강지후, 신규 도전자 곽범·이관희·신승용·최연청이 새롭게 합류한다. 오는 3일 오전 11시 웨이브를 통해 첫 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com