이설, 남궁민과 '우리영화'→'결혼의 완성' 재회…"쉬는 날에도 대본 호흡 맞춰줘"

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남궁민, 이설. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이설이 남궁민과 '결혼의 완성'으로 재회한 소감을 전했다.

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이설은 1일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 제작발표회에서 "선배가 연기를 얼마나 사랑하시는지 느낄 수 있었다"라고 했다.

'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러로, '하이퍼나이프', '낮과 밤' 등을 연출한 김정현 감독이 메가폰을 잡았다.

이설은 태주의 아내이자, 우리함께병원 이사장 고세윤으로 변신했다. 남궁민과 SBS 드라마 '우리영화'이어 '결혼의 완성'으로 재회한 그는 "선배와 연달아 같은 작품을 하게 돼 편안했고, 얼마나 연기를 사랑하시는지 느껴졌다"며 "특히 제가 쉬는 날마다 선배한테 '대본 같이 읽어주실 수 있냐'고 귀찮게 많이 했는데 흔쾌히 오라고 하셨다. 다시 한번 감사하단 말씀드리고 싶다"고 인사를 전했다.

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한편 '결혼의 완성'은 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com