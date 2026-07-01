남궁민, '김부장' 소지섭 흥행에 "내 대표작은 '김과장'인데.." ('결혼의 완성')

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남궁민. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남궁민이 '결혼의 완성'의 경쟁작 '김부장'을 언급했다.

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남궁민은 1일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 KBS2 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 제작발표회에서 "제 KBS 대표작이 '김과장'인데, 소지섭 씨가 저보다 한 수위인 것 같다"고 했다.

'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러로, '하이퍼나이프', '낮과 밤' 등을 연출한 김정현 감독이 메가폰을 잡았다.

최근 방송 중인 SBS 금토드라마 '김부장'이 2회 만에 시청률 15%를 돌파하며 뜨거운 관심을 얻고 있다. 이에 남궁민은 "제 KBS 대표작이 '김과장'인데, 소지섭 씨가 '김부장'이라 저보다 한 수 위인 것 같아 씁쓸하다(웃음). 안 그래도 작품이 잘 되고 있다고 해서 챙겨봤는데 너무 재밌더라. 소재도 신선하고, 우리나라만의 참신함을 잘 살린 것 같아서 재밌게 봤다. 드라마 제작이 힘든 시기인데도 경쟁작이긴 하지만, 드라마가 잘 되는 거에 대해 기분이 좋더라. 다만 아쉬운 게 저희 드라마와 토요일에 시간대가 조금 겹친다는 거다. 드라마는 원래 3-4회가 제일 재밌는데, 저희가 처음 시작할 때 '김부장'이 가장 재밌을 타이밍이다. 그래도 저희에겐 일요일이 있으니까 괜찮다"고 웃으며 말했다.

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한편 '결혼의 완성'은 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com