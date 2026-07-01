[SC현장] "딱 보자마자 흥행 촉이 와"…남궁민, '결혼의 완성'으로 7년만 KBS 드라마 컴백(종합)

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 김정현 PD와 함께 포즈를 취하고 있는 주연배우들. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 남궁민이 '결혼의 완성'으로 7년 만에 KBS 드라마의 구원투수로 나선다.

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KBS2 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 제작발표회가 1일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열렸다. 현장에는 남궁민, 이설, 김대명, 이상희와 김정현 감독이 참석했다.

'결혼의 완성'은 이혼 직전 납치된 아내를 구하기 위해 인면수심의 범죄자와 극한 사투를 벌이게 된 한 남자의 위험천만한 범죄스릴러로, '하이퍼나이프', '낮과 밤' 등을 연출한 김정현 감독이 메가폰을 잡았다.

김 감독은 연출을 맡게 된 계기에 대해 "우선 작품의 제목은 작가님께서 지어주신 거다. 결혼을 하신 분들도 많고, 저도 결혼을 하긴 했지만 '과연 결혼에 완성이 있을까' 싶을 정도로 과정에서 무궁무진한 일들이 일어날 수 있지 않나. 그중에 저희 드라마에 나오는 사건들도 있을 수 있다고 생각했다. 또 제목과 어울릴 만한 포스터 디자인도 고민을 많이 했다"고 전했다.

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이어 캐스팅 과정에 대해 "남궁민 씨는 부연설명할 것도 없이 캐릭터를 디테일하게 잘 표현해 주셨다. 이설 씨와는 전작에서도 함께 했는데, 이번 작품에서 인물을 가감 없이 보여주셨다. 김대명 씨는 착하고 부드러운 이미지셨지만, 이번 작품에선 무서운 악역의 모습을 보여주셨다. 이상희 씨는 베일에 싸인 역할이라 자세히는 말씀을 못 드리지만 생활밀착형 배우라고 어필을 많이 하셨다"고 밝혔다.

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 남궁민. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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배우들도 압도적인 연기 시너지를 기대케 했다. '닥터 프리즈너' 이후 7년 만에 KBS에 돌아온 남궁민은 "그 전부터 KBS 드라마를 많이 했고, 최근에 했던 작품들도 시청자 분들이 많이 시청해 주셔서 좋았다"면서 "그만큼 '결혼의 완성'이란 작품도 열심히 촬영하고 자신있어서 좋은 결과를 낼 수 있을 것 같았다. 보통 처음 대본을 읽었을 때 느낌이 좋으면 선택하는데, 이 작품도 처음부터 촉이 딱 왔다. 시청자 분들이 쉽게 보실 수 있을 것 같았고, 다양한 시청층의 사랑을 받을 수 있을 것 같았다. 책을 1부부터 4부까지 속도감있게 쉬지 않고 읽었다"고 전했다.

남궁민은 우리함께병원 원장이자, 신경외과 전문의 강태주를 연기했다. 최근 결혼 4년 만에 아빠가 된 그는 "축하해 주셔서 감사하다. 제가 그래도 연기생활만 25년 넘게 하다 보니, 현실과 촬영을 구분하지 못할 정도로 몰입을 하진 않았다. 그런 부분에서 힘든 건 없었다. 저희 작품 특성상 장르적인 특성이 강하기 때문에 감정에 매몰되기도 하고 깊이 들어가려고 하지만, 드라마 전체 구성이 굉장히 중요해서 일부러 더 몰입할 필요는 없었다"고 말했다.

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이설. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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이설은 태주의 아내이자, 우리함께병원 이사장 고세윤으로 변신했다. 남궁민과 SBS 드라마 '우리영화'에 이어 '결혼의 완성'으로 재회한 그는 "선배와 연달아 같은 작품을 하게 돼 편안했고, 얼마나 연기를 사랑하시는지 느껴졌다"며 "특히 제가 쉬는 날마다 선배한테 '대본 같이 읽어주실 수 있냐'고 귀찮게 많이 했는데 흔쾌히 오라고 하셨다. 다시 한번 감사하단 말씀드리고 싶다"고 인사를 전했다.

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김대명. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

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김대명은 컴퓨터학원을 운영하는 노만희를, 이상희는 의문의 여성 김경애 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 김대명은 "제가 드라마에서 납치를 하는데, 이 친구가 왜 납치를 하는지 조금 관심 가져주시면 감사하겠다. 또 계절하고 잘 어울리는 드라마이기 때문에 무더위를 날리시고 시원하게 보내실 수 있을 것 같다"고 말했다.

1일 신도림 더세인트에서 KBS 2TV 토일 드라마 '결혼의 완성' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 이상희. 신도림=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.01/

이상희는 "이 자리에 함께 하고 싶어서 나왔는데, 제가 드릴 수 있는 말씀이 없어서 죄송하다. 저희 드라마는 되게 시원시원하고 몰입해서 쭉 따라갈 수 있다"며 "재밌게 시청해 주셨으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.

마지막으로 '결혼의 완성'의 경쟁작인 SBS 금토드라마 '김부장'이 단 2회 만에 시청률 15%를 돌파하며 뜨거운 관심을 얻고 있다. 이에 남궁민은 "제 KBS 대표작이 '김과장'인데, 소지섭 씨가 '김부장'이라 저보다 한 수 위인 것 같아 씁쓸하다(웃음). 안 그래도 작품이 잘 되고 있다고 해서 챙겨봤는데 너무 재밌더라. 소재도 신선하고, 우리나라만의 참신함을 잘 살린 것 같아서 재밌게 봤다. 드라마 제작이 힘든 시기인데도 경쟁작이긴 하지만, 드라마가 잘 되는 거에 대해 기분이 좋더라. 다만 아쉬운 게 저희 드라마와 토요일에 시간대가 조금 겹친다는 거다. 드라마는 원래 3-4회가 제일 재밌는데, 저희가 처음 시작할 때 '김부장'이 가장 재밌을 타이밍이다. 그래도 저희에겐 일요일이 있으니까 괜찮다"고 웃으며 말했다.

한편 '결혼의 완성'은 7월 4일 오후 9시 20분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com