박정수 "'정경호父' ♥정을영, 걸핏하면 집 뛰쳐나가"..'25년 사실혼' 현실 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박정수가 정을영 PD와의 관계를 언급하며 "왜 그렇게 자주 집을 뛰쳐나가는지 모르겠다"고 토로했다.

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1일 박정수의 유튜브 채널에는 '합은 좋은데 좀 떨어지세요. 박성준도 놀란 박정수♥정을영 반전 궁합'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박정수는 역술가 박성준을 만나 사주 상담을 받았다.

특히 박정수는 정을영 PD와의 관계에 대한 고민도 털어놨다. 그는 "그분이 왜 이렇게 삐져요? 그리고 걸핏하면 왜 집을 뛰쳐나가요? 제가 그렇게 못살게 집을 뛰쳐나가게 하는 여자에요?"라고 물었다.

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이에 박성준은 정을영 PD가 자신의 기준이 뚜렷하고 타인의 통제나 억압을 받아들이기 어려운 성향이라며, 다소 시니컬하고 냉소적인 기질도 있다고 분석했다. 이어 "아내분으로부터 잔소리를 들을 수 있는 환경을 자주 만드는 에너지를 가지고 있다"고 설명했다.

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또 박성준은 박정수의 사주에는 배우자를 이해하고 감내해야 하는 기운이 있다고 풀이했다. 이에 박정수가 "나 견디지 못하겠는데"라고 웃자, 박성준은 "기본적으로 잘 참고 견디고 버티다가 끝내 폭발하는 경향은 있지만, 그래도 견디니까 두 분이 인연을 유지하고 살 수 있다"고 말했다.

이어 그는 압구정 작업실이 두 사람의 관계를 유지하는 데 긍정적인 역할을 하고 있다고 분석했다. 박성준은 정을영 PD에 대해 "집안에 누가 들어와도 밖으로 나가고 싶은 에너지가 많은 분"이라며 "가끔 나가게 하는 것도 두 분의 관계를 돈독하게 할 수 있다. 관심을 끊으면 들어오고, 관심을 가지면 또 나간다"고 조언했다.

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이를 들은 박정수는 "늘 구박을 해야겠구나"라고 농담했고, 박성준은 "관심의 양을 적정하게 지키는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com