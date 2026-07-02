'신혼 3개월차' 옥택연, 앞치마 두른 '새신랑'…"오늘 메뉴는 제육볶음" 깨소금 솔솔

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 2PM 멤버이자 배우 옥택연이 달콤한 신혼 일상을 공개하며 '새신랑'의 설렘을 드러냈다.

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옥택연은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 집에서 직접 요리하는 영상을 게재했다. 화려한 무대 위 카리스마 대신 앞치마를 두르고 주방에 선 그의 소탈한 모습이 눈길을 끌었다.

공개된 영상 속 옥택연은 요리책을 펼쳐놓고 레시피를 꼼꼼히 확인하며 제육볶음 만들기에 도전했다. 양념을 직접 버무린 고기를 프라이팬에 볶아내는 등 능숙하게 요리를 이어갔고, 영상에는 "오늘의 메뉴 제육볶음"이라는 문구를 더해 평범하지만 행복한 신혼의 한 장면을 전했다.

특히 결혼 후 처음으로 공개한 일상에 팬들의 관심이 쏠렸다. 무대와 작품 속 강렬한 이미지와는 달리 집에서는 직접 요리를 하며 신혼을 즐기는 새신랑의 반전 매력이 돋보였다.

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팬들은 "이런 남편이면 매일 집에 빨리 가고 싶을 듯", "신혼 분위기가 그대로 느껴진다", "요리까지 잘하는 옥택연이라니", "소박한 제육볶음이 더 보기 좋다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

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옥택연은 지난 4월 서울 신라호텔 영빈관에서 4살 연하의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 약 10년간 사랑을 키워온 끝에 부부의 연을 맺었다.

당시 결혼식에는 2PM 멤버 전원이 참석해 끈끈한 우정을 과시했다. 황찬성이 사회를 맡았고, 준케이, 닉쿤, 장우영, 이준호 등 멤버들이 축가를 부르며 새 출발을 축하했다.

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결혼식 직후에는 곧바로 일본 도쿄돔에서 열린 2PM 콘서트 무대에 올라 팬들과 만나는 등 바쁜 일정을 소화했던 옥택연은 최근에는 신혼집에서의 소소한 일상을 공개하며 또 다른 행복을 전하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com