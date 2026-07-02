조민아, '12만원 양갱 논란' 11년 만 재사과…"세상물정 몰랐다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아가 과거 전국을 떠들썩하게 했던 '12만 원 양갱 논란'에 대해 서인영 앞에서 진심 어린 사과를 전하며 불화설을 완전히 종결지었다.

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1일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에 공개된 영상에서 조민아는 과거 자신의 베이커리 운영 당시 불거졌던 가격 및 위생 논란을 직접 언급했다.

당시 개당 1만 원꼴인 12만 원에 수제 양갱 세트를 판매해 공분을 샀던 조민아는 "세상 물정을 몰랐고, 첫 사회생활이라 정성만 생각했다"며 고개를 숙였다.

옆에 있던 서인영은 조민아의 긴 변명을 가로채며 "말이 너무 길다. 그냥 잘못했다고 해라"고 조언했고, 이에 조민아는 "빵이 비쌌다. 죄송하다"고 사과했다.

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서인영 역시 "나는 당시 애가 싸가지가 없었다"며 동반 사과를 해 눈길을 끌었다.

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과거 쥬얼리 활동 시절 왕따 논란과 서인영의 결혼식 불참 등으로 긴 시간 불화설에 시달려왔던 두 사람은 최근 서인영의 유튜브 콘텐츠를 통해 11년 만의 완전체 무대를 꾸미는 등 극적인 화해를 이뤄냈다.

네티즌들은 "쥬얼리 멤버들이 다시 뭉친 모습이 보기 좋다", "과거 논란을 쿨하게 인정하는 모습이 인상적"이라며 뜨거운 응원을 보내고 있다.

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한편 조민아는 지난 2015년 자신이 운영하던 '우주여신 베이커리'에서 수제 양갱 세트를 12만 원에 판매해 가격 논란에 휩싸였다.

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당시 가격과 위생 등을 둘러싼 비판이 이어졌고, 조민아는 해명과 함께 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.

이날 방송에서는 해당 논란을 직접 다시 언급하며 "빵이 비쌌다. 죄송합니다"라고 재차 고개를 숙였다.

narusi@sportschosun.com