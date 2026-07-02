"심각한 결핍·우울증" 트루디, ♥이대은 앞 오열 '충격 상담 결과'

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[스포츠조선 정유나 기자] 트루디가 이대은과의 부부상담 과정에서 나온 '충격 진단'에 감정이 흔들리며 눈물을 쏟았다.

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1일 유튜브 채널 '금똥이네'에는 '[선공개] 상담 중 오열한 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다.

'결국 이 지경까지 와 버린 이대은 트루디 부부'라는 소제목의 영상에서 두 사람은 아들 출산 이후 잦아진 갈등의 원인을 두고 서로 다른 입장을 드러냈다. 트루디는 말투로 인한 상처를 호소하며 눈물을 보였고, 이대은은 아내의 잦은 짜증과 요구에 부담을 느낀다고 털어놨다.

결국 이들은 부부상담을 진행했다. 상담가가 "연애 하실 때는 안 싸우셨다고"라고 질문하자 트루디는 "'내 탓이요~'라고 생각하고 살았다. 모든 걸"이라고 울며 털어놨다.

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이어 상담가는 "남편이 간과할 수 있다. '괜찮아서 하는 거겠지' '할 만하니까 하겠지' 생각할 수 있지만, 그렇지 않을 수도 있다"고 이대은에게 조언했다.

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그러면서 트루디를 향해 "매우 심각한 결핍이 매우 오래된 것으로 보인다. 지금 우울증에 걸린 상태로 보인다"고 진단했다. 이에 트루디는 깜짝 놀라며 서러움이 복받친 눈물을 쏟아내 안타까움을 자아냈다.

한편 트루디와 이대은은 2021년 결혼했으며, 지난해 11월 득남했다.

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jyn2011@sportschosun.com