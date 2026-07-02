한혜진♥기성용, 13년만 결혼생활 '최초 공개'.."주말부부 일상 담았다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한혜진이 유튜브 채널을 개설하고, 결혼 13년 만에 남편 기성용과의 일상을 처음으로 공개한다.

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1일 한혜진은 자신의 SNS를 통해 "저희 오늘 결혼 13주년이에요"라고 전하며 기념 소식을 알렸다. 이어 "그리고 이번 주 금요일 오전 10시에 유튜브 오픈합니다. 많은 관심 부탁드려요"라고 덧붙이며 유튜브 채널 시작을 예고했다.

이날 한혜진은 새 유튜브 채널을 개설하고 공지글을 통해 "안녕하세요. 한혜진입니다. 엄마로, 아내로, 그리고 한 사람으로 살아가는 저의 소소한 일상을 기록합니다"라고 인사를 전했다. 이어 "소중한 사람들과 함께한 시간, 오래도록 기억에 남을 순간들을 천천히 담아보려 합니다"라고 밝혀 기대감을 높였다.

함께 공개된 티저 영상에는 형부인 배우 김강우와 통화하는 장면도 담겼다. 유튜브 채널 개설 1년여 만에 100만 구독자 달성을 앞두고 있는 김강우는 한혜진에게 "유튜브 채널 언제 시작하냐"고 물었고, 한혜진은 "이번 주 금요일 10시에 오픈한다"고 답했다.

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이어 김강우가 "떨리냐"고 묻자 한혜진은 "걱정이다. 재밌게 봐주셔야 할 텐데"라며 긴장된 마음을 내비쳤다. 이에 김강우는 "1편 보니까 재밌더라. 걱정 안 해도 된다"고 응원했고, 한혜진은 "이게 긴장되긴 된다"며 웃어 보였다.

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영상 말미에는 남편 기성용, 딸과 함께하는 일상도 짧게 공개됐다. 꾸밈없는 가족의 모습과 따뜻한 분위기가 담기며 본편에 대한 기대감을 더했다. 첫 에피소드는 '주말부부'로, 남편 기성용과의 주말부부 일상을 담아낼 것으로 보인다.

한편, 한혜진은 축구선수 기성용과 2013년 결혼, 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 한혜진은 결혼 직후 기성용과 함께 영국 스완지로 떠나 신혼생활을 보냈다.

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jyn2011@sportschosun.com