이준영 "'배우들 피해 주지 마' 발언에 상처"…소재원 발끈 "저 아닙니다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이준영이 과거 배우 활동 초창기 들었던 상처의 말이 화제가 되면서 소설가 소재원이 자신을 둘러싼 추측에 직접 입장을 밝혔다.

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소재원은 2일 자신의 SNS에 한 온라인 기사 캡처 사진과 함께 "이준영 배우님께 이런 말을 했던 사람 저 아닙니다!"라며 장문의 글을 게재했다.

공개된 사진에는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고 영상 속 이준영이 "연기할 때 가장 상처가 됐던 말은 '배우들 피해 주지 말아라'였다"고 털어놓는 장면과 이를 다룬 기사가 담겼다.

소재원은 "이준영 배우가 제 작품에 출연한 것은 맞다. 출연 시기가 2018년이었고 배우 활동을 본격적으로 시작하던 시기라 제가 오해를 받은 것 같다"고 설명했다. 이어 "단 한 번도 어느 배우에게든 저런 저급한 말을 한 적이 없다"며 "추측만으로 욕설이 담긴 DM을 보내는 것은 매우 경솔한 행동"이라고 선을 그었다. 그러면서 "작품이 끝난 뒤 마지막 종방연에서도 '준영 배우는 가수보다 배우로 더 오래 기억될 것'이라고 말했을 정도로 그의 노력과 열정을 높이 평가했다"고 밝혔다. 또 "내 말이 사실이 아니라면 이준영 배우나 소속사에서 얼마든지 대응해도 된다"며 "무슨 일인가 했더니 기사 때문에 오해가 생긴 것 같다. 나는 저런 말을 입에 담는 사람이 아니다"라고 거듭 강조했다.

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앞서 이준영은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 예고편에서 아이돌 출신 배우로 활동을 시작하며 가장 상처받았던 말이 "'배우들한테 피해 주지 말아라'였다"고 고백해 안타까움을 자아냈다. 다만 이준영은 해당 발언을 누가 했는지는 밝히지 않았다.

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이후 온라인에서는 이준영이 배우 활동 초창기 출연했던 작품 관계자들을 거론하며 여러 추측이 이어졌고 그 과정에서 일부 누리꾼들이 소재원을 지목하며 비난 메시지를 보낸 것으로 보인다.

소재원과 이준영은 2018년 방영된 OCN 드라마 '미스터 기간제'를 통해 인연을 맺었다. 해당 작품은 소재원이 집필한 동명 소설을 원작으로 한 드라마로 이준영은 극 중 유범진 역을 맡아 배우로서 존재감을 넓히기 시작했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com