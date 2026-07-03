[공식]'잇츠米' 인연 통했다…아일릿, 농협 '쌀 소비 촉진 홍보대사' 위촉

사진제공=빌리프랩

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 쌀 소비 촉진 홍보대사로 위촉됐다.

Advertisement

3일 소속사 빌리프랩에 따르면, 아일릿은 농협경제지주(이하 농협)와 함께 쌀 소비 촉진 캠페인 'Like me, like 米(미) : It's 米'를 전개한다.

이번 캠페인은 MZ세대에 우리 쌀의 새로운 가치를 알리고 건강한 식문화를 확산하기 위해 마련됐다.

'쌀 소비 촉진 홍보대사' 1호로 위촉된 아일릿은 온오프라인에서 다양한 활동을 펼친다. 멤버들은 충남 당진의 농가를 찾아 모내기 체험에 나서며, 해당 예능 콘텐츠는 7월 중순 아일릿과 농협 유튜브 채널을 통해 공개된다.

Advertisement

또 아침밥 먹기 SNS 챌린지와 아일릿이 선택한 메뉴로 구성된 '행복米밥차' 등을 통해 캠페인을 이어갈 예정이다.

사진제공=농협경제지주, 빌리프랩

Advertisement

아일릿과 쌀의 인연은 미니 4집 타이틀곡 'It's Me(잇츠 미)'에서 시작됐다. 이들은 당시 곡 제목을 쌀(米)에 비유한 '잇츠米' 광고를 선보였고, 농협은 멤버들이 쌀 포대 모델로 등장해 논에서 춤을 추는 영상을 계기로 관심을 보였다.

이후 팀 공식 계정에 댓글을 남기고 음악방송 현장에 밥차를 보내는 등 교류를 이어왔다.

Advertisement

농협 측은 "긍정적인 에너지를 갖고 있는 아일릿과 함께 건강한 쌀 식문화를 확산하고, 우리 농가에 도움을 줄 수 있는 캠페인을 전개하게 되어 매우 뜻깊다. 미래 핵심 소비층들이 '쌀을 먹는 특별한 나'를 발견하고 자발적으로 힙한 식습관 챌린지에 동참하기를 바란다"라고 전했다.

Advertisement

아일릿의 '잇츠 미'는 발매 두 달여가 지난 현재까지 국내 주요 음원 플랫폼 상위권을 유지하고 있으며, 미국 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에 8주 연속 진입했다.

아일릿은 오는 26일 일본 두 번째 싱글 'I Got Your Back(아이 갓 유어 백)' 전곡 음원을 공개한다. 실물 음반은 29일 발매되며, 8월에는 '메자마시 WANGAN 페스티벌', '럭키페스티벌 2026' 등에 출연할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com