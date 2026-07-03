모건후, '기쁨조 영상'에 '좋아요' 논란…"기계적 실수, 억울해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 모건후가 탈북민 크리에이터의 기쁨조 관련 영상에 '좋아요'를 누른 것에 대해 직접 입장을 밝히며 사과했다.

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모건후는 3일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 공개하고 "저의 SNS 활동으로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 논란이 된 SNS '좋아요'에 대해 "문제가 된 게시물의 댓글 좋아요는 해당 게시물을 우연히 접한 뒤 댓글을 확인하는 과정에서 잘못 터치돼 눌린 기계적인 실수였다"고 해명했다.

이어 "본업 스케줄과 개인 일정으로 인해 뒤늦게 해당 사실을 인지했고, 확인 즉시 좋아요를 취소한 뒤 댓글 창도 정리했다"며 "SNS 관리에 신중하지 못했던 제 부주의로 큰 오해를 불러일으켰고, 많은 분께 불쾌감과 실망감을 안겨드린 점 깊이 반성하고 있다"고 고개를 숙였다.

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또한 모건후는 "현재 인터넷상에서 확산되고 있는 악의적인 해석이나 루머는 저의 평소 가치관이나 생각과는 전혀 무관하다"며 "단순한 터치 실수였음을 분명히 말씀드리고 싶다"고 강조했다.

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그러면서 "비록 의도하지 않은 실수였지만 저의 부주의로 상처받으신 모든 분께 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 "앞으로는 더욱 신중하고 책임감 있는 모습으로 행동하겠다. 죄송하다"고 재차 사과의 뜻을 전했다.

앞서 모건후는 탈북민 출신 크리에이터 김서아가 자신의 SNS에 올린 '북한 기쁨조 가면 진짜 옷부터 벗기나요?!'라는 제목의 영상과 관련된 게시물에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지면서 논란에 휩싸였다.

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한편 모건후는 드라마 '스터디그룹', '하프 오브 미' 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com