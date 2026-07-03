'48세 결혼' 엄기준, 현실 신혼 고백 "1년간 무지하게 싸워..이제 다시 좋아져" ('전현무계획')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 엄기준이 현실 신혼 생활을 공개했다.

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3일(오늘) 밤 9시 10분 첫 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획4'(MBN·채널S 공동 제작)에서는 전현무-곽튜브와 '먹친구' 엄기준-류수영이 '시청자계획'으로 찾아간 대전 소고기 맛집에서 '먹텐션'과 유쾌한 입담을 터뜨리는 하루가 펼쳐진다.

이날 대전에 뜬 전현무는 한우 '찐' 맛집으로 향하며 "제보를 주신 시청자가 이 자리에 있다"고 소개한다. 이에 조용히 손을 든 엄기준은 "충청도 근처에 오면 무조건 이 맛집부터 간다"며 숨겨둔 단골 인증에 나선다. 그러던 중, 전현무는 "엄기준 씨와 예전에 방송을 같이 한 적이 있는데 얼마 안 돼 전화가 왔다. '결혼식 사회를 봐줄 수 있냐'고 하더라"고, 2년 전 에피소드를 소환한다. 이어 그는 "아내 분은 어떻게 만났냐?"며 48세에 결혼한 '만혼' 엄기준의 사연을 궁금해한다. 엄기준은 "그냥 이런 자리에서 만났다. 제가 꽂혔다"고 밝히고, 전현무는 "'자만추'였네~"라며 찐 부러워한다.

훈훈한 분위기 속, 전현무는 "너무 좋죠. 지금?"이라고 떠본다. 엄기준은 "이제 다시 좋아지고 있다. 신혼 1년 동안은 무지하게 싸웠다"며 현실 신혼 스토리를 털어놓는다. 그러자 전현무는 "결혼 추천하시는지?"라고 예리하게 묻고, 엄기준은 "올해는 추천한다. 작년에 물어봤으면 안 추천!"이라고 답해 모두를 빵 터뜨린다. 여기에 자녀 계획까지 솔직하게 밝힌 엄기준에 이어, 류수영도 결혼 선배다운 현실 토크를 펼친다. 그는 "우리 딸이 이제 10세다. 다 커서 저를 많이 혼낸다. 아내(박하선)와 겹쳐 보일 때도 있다"며 웃는다.

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결혼 토크로 분위기가 후끈 달아오른 가운데, 네 사람은 '시청자' 엄기준의 추천으로 찾은 소고기 맛집에 들어선다. 이곳에서 '먹잘알 어남선생' 류수영은 직접 고기를 굽는다. 직후 소고기 한 점을 맛본 전현무는 박수에 '입틀막'까지 하며 "진짜 고소하다. 육향 제대로네", "잘 구웠다"라고 류수영을 향해 엄지를 치켜세운다.

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류수영의 특급 '집게 스킬'과 전현무의 리얼 먹방, 엄기준-류수영의 솔직한 결혼 비하인드가 한데 어우러진 대전 먹트립은 3일(오늘) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 첫 회에서 확인할 수 있다.