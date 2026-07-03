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타블로, ‘美대학 준비' 딸 하루 근황 공개..“웅변대회서 수상, 나 닮아 말하는 거 좋아해”

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타블로, ‘美대학 준비' 딸 하루 근황 공개..“웅변대회서 수상, 나 닮아 말하는 거 좋아해”

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 멤버 타블로가 딸 하루의 근황을 전했다.

2일 '에픽하이' 유튜브 채널에는 에픽하이 세 멤버가 자녀에 대해 대화를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 타블로는 "우리가 언젠가 60살이 됐을 때 모여 '윤우(투컷 아들), NASA에서 잘 하고 있어?' 이런 대화를 나누면 좋겠다"라는 바람을 전했고, 투컷은 "윤우는 얼마 전에 미술 대회에서 2위에 올라 문화 상품권을 엄청 받았다"라며 웃었다.

타블로, ‘美대학 준비' 딸 하루 근황 공개..“웅변대회서 수상, 나 닮아 말하는 거 좋아해”

타블로도 "하루도 얼마 전에 상을 받았다"라며 하루가 최근 웅변대회에서 수상했다고 밝혔다. 투컷은 "타고났다. 역시 피는 못 속인다"라며 축하했고, 타블로는 "하루가 웅변 같은, 말하는 걸 좋아하나 보다. 역시 내 딸이다"라며 웃었다.

타블로는 최근 딸 하루가 미국 대학 진학 과정에서 중요한 시험으로 꼽히는 SAT와 AP 시험을 준비 중이라고 밝혀 화제를 모았다. 또 유창한 영어 실력과 영화 번역·작사 참여 이력도 전했다.

한편 타블로는 2009년 배우 강혜정과 결혼했으며 슬하에 하루를 뒀다. 2013년 타블로 부녀는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

joyjoy90@sportschosun.com

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