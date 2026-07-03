'정석원♥' 백지영, 성형 전 사진에 딸 충격.."왜 이렇게 생겼냐며 슬퍼해"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 백지영이 자신의 성형 전 모습을 본 딸의 반응에 웃음을 터트렸다.

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2일 '밉지않은 관종언니' 유튜브 채널에는 '이지혜 찐친들! 쿨 유리, 백지영 눈물나는 30년 우정 최초 공개(가라오케 멤버)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지혜는 절친 유리, 백지영을 집으로 초대해 이런저런 이야기를 나눴다. 촬영 후에는 미국에 거주 중인 유리의 남편과 자녀가 깜짝 등장해 감격적인 상봉도 이뤄졌다.

백지영과 이지혜는 유리의 아들을 보고 "잘 생겼다", "누구 닮은 것 같아?"라며 반가워했다. 아들이 아빠를 닮은 것 같다고 하자, 백지영은 "엄마의 진짜 모습을 다들 몰라서 그런 것 같다"라고 말했다.

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유리도 "아이들이 헷갈려 한다. 나의 옛날 모습을 보면 누구냐고 한다"라며 성형 전 모습을 본 자녀들의 반응을 전해 웃음을 자아냈다. 백지영도 "내 딸 하임이도 '엄마~' 이러면서 막 슬퍼하더라. (성형 전 모습을 보고) 왜 이렇게 생겼었냐고 하더라"라며 폭소했다.

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한편 백지영은 2013년 9세 연하 배우 정석원과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com