'나혼산' 수련회 현장..전현무vs기안84vs코쿤 '극과 극' 팀 분위기

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전현무, 기안84, 코드쿤스트가 '나 혼자 산다' 수련회의 각 팀 대표로 나선다.

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오늘(3일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 무지개 회원들이 총출동한 '제1회 무지개 하계 수련회' 현장이 공개된다.

공개된 사진 속에는 무지개 회원들이 랜덤 뽑기를 진행해 '핑크' 전현무, '초록' 기안84, '검정' 코드쿤스트를 필두로 팀을 결성한 모습이 담겨 있다. 먼저 '핑크 팀'은 전현무, 김대호, 조이, 박경혜가 뭉쳐 상큼 발랄한 케미를 터뜨린다. 조이와 박경혜는 '무린세스' 전현무의 취향을 저격한 팀명과 팀 구호 아이디어를 제안하는데, '무린세스' 전현무만큼 몰입한 김대호의 모습도 포착돼 폭소를 자아낸다.

이어 '초록 팀'은 기안84, 민호, 박지현, 서범준이 함께한 가운데, 기안84가 'AI'를 활용해 서사와 낭만이 깃든 대서사시(?)를 만들어낸다. '신호84-직진민호-내비지현-엔진범준'이라는 닉네임까지 정하는가 하면, 히든 멤버로 김신영이 깜짝 합류해 낭만 가득한 팀워크 서사를 보여준다. 김신영의 등장으로 더욱 완벽해진 이들의 서사는 어떤 내용일지 관심이 집중된다.

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마지막으로 '검정 팀'은 코드쿤스트, 구성환, 배나라, 이선민이 팀을 이룬 가운데 '힘과 뼈의 만남'이 예고돼 기대를 모은다. 팀명과 팀 구호를 정하기에 앞서 구성환과 이선민의 팔씨름 대결로 힘자랑에 몰입해 웃음을 자아낼 예정이다. 힘과 피지컬로 막강한 파워를 보여줄 이들의 팀명과 팀 구호는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

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전현무, 기안84, 코드쿤스트를 필두로 무궁무진한 케미를 터뜨릴 '제1회 무지개 하계 수련회' 현장은 오늘(3일) 밤 11시에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.