'싱글맘' 한그루, 하루 절식했더니 4kg 빠졌다 "50→46kg..나도 신기해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한그루가 하루 만에 4kg 가까이 달라지는 몸무게를 공개해 놀라움을 안겼다.

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한그루는 3일 자신의 사회관계망서비스에 "내 몸무게는 하루에 평균 3~4kg씩 왔다 갔다 한다. 다들 처음에는 안 믿는데 옆에서 보면 진짜 신기해함"이라며 글을 올렸다.

이어 "어제까지 50kg였는데 하루 절식했더니 오늘 아침에는 46kg대. 내가 하루에 먹는 것만 3~4kg 되는 건가 봐. 나도 신기한 나"라며 체중계 사진을 공개했다. 사진 속 체중계에는 46.6kg이 찍혀있어 눈길을 끌었다.

앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널을 통해 몸매 관리 비결을 공개한 바 있다.

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그는 "평소에 진짜 많이 먹고 잘 먹는다. 무조건 밥 두 공기씩 먹는다. 고기를 먹든 찌개를 먹든 밥 없이 먹는 건 불가능하다. 탄수화물에 중독됐다"며 "그렇게 먹다 보니까 살이 쪘다. 원래 41kg였는데 지금은 49~50kg이 나간다. 단기간에 많이 쪘다"고 털어놨다.

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과거에는 체지방 없는 마른 몸을 추구했다는 한그루는 "요즘에는 다이어트에 대한 생각이 바뀌기도 했고 규칙적으로 꾸준히 하는 걸 지향하게 됐다. 지금은 살 빠지면 어디 아픈 애처럼 얼굴부터 빠진다. 그래서 지금은 실생활에서 매일 지킬 수 있는 다이어트만 찾아서 무리하지 않는 선에서 한다"고 말했다.

이어 그릭요거트와 케일 파우더를 챙겨 먹으며 식단을 관리하고, 꾸준한 운동도 병행하고 있다고 전했다.

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한편 한그루는 2015년 9세 연상 비연예인과 결혼했지만 2022년 이혼, 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.