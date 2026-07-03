매일이 생일처럼…JYP, 신규 프로젝트 '아워벌스데이' 여정 시작

사진제공=JYP엔터테인먼트 공식 유튜브 채널

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[스포츠조선 정빛 기자] JYP엔터테인먼트가 신규 프로젝트 'OURBIRTHDAY(아워벌스데이)'를 공개하고 새로운 여정의 시작을 알렸다.

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지난 2일 JYP엔터테인먼트 공식 SNS 채널을 통해 '아워벌스데이' 로고 모션이 공개됐다.

공개된 로고 모션은 생일 케이크와 시계 등 다양한 오브제가 등장하는가 하면, 팝한 컬러감으로 밝고 경쾌한 분위기를 자아냈다. 여기에 생일 축하 노래와 게임 효과음이 더해져 '아워벌스데이' 발랄한 정체성을 직관적으로 표현했다.

영상 말미에는 생일이 표기된 달력이 빠르게 넘어가며 매일이 생일인 것 같은 설렘을 전했다.

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또 '아워벌스데이'를 연상시키는 다양한 요소들을 감각적으로 녹여내며 앞으로 펼쳐질 여정에 대한 궁금증을 고조시켰다.

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JYP엔터테인먼트는 박진영(J.Y. Park)을 필두로 2PM, 데이식스, 트와이스, 스트레이 키즈, 있지, 엑스디너리 히어로즈, 엔믹스, 넥스지, 킥플립 등 K팝을 대표하는 다채로운 아티스트 라인업을 구축해 왔다.

이번 로고 모션을 시작으로 새로운 프로젝트 '아워벌스데이'가 베일을 벗은 가운데, 앞으로 어떤 콘셉트로 대중을 만날지 이목이 집중된다.

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자세한 사항은 '아워벌스데이' 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com