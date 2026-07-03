그리, '재혼 6년' 새엄마에 첫 어버이날 선물.."누나라 불러 챙기는 게 이상했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 래퍼 그리가 새 엄마에게 처음으로 어버이날 선물을 건넸다.

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2일 '김그리' 유튜브 채널에는 '엄마와 맞이하는 첫 어버이날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

그리는 "내년이면 서른인데 너무 아무것도 안 하는 것도 이상한 것 같다. 동생 선물과 부모님 선물까지 사려고 한다"라며 어버이날 선물 구입을 위해 쇼핑몰로 향했다.

그리는 부모님 선물로 고급 초콜릿과 마사지기를, 동생을 위해 책을 구입했다. 이어 "새엄마와 대화를 많이 하지만 뭘 좋아하시는지 취향까지는 잘 모른다. 뭘 사드리는 게 처음이다. 그전까지는 누나라고 불러 어버이날 챙기는 것도 이상했다"라며 처음으로 새엄마에게 어버이날 선물을 준비한 것이라고 말했다.

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김구라 집으로 향한 그리는 가족에게 선물을 건네 화기애애한 분위기를 만들었다. 김구라 아내는 김동현의 선물에 만족하며 고마움을 전했다.

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한편 그리 아버지 김구라는 1997년 결혼, 이듬해 그리를 얻었지만 2015년 이혼했다. 이후 2020년 12세 연하와 재혼했으며 이듬해 딸을 품에 안았다. 이로써 그리는 23세 어린 이복동생을 얻게 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com