강소라, 연예계에 소신발언 "연예인은 편하면 안돼, 팬 사랑에 감사해야"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강소라가 부산 팬들의 뜨거운 환대에 감격하며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.

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3일 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 '엄마에서 여배우로 본업 모드 ON. 시상식 사회 보러 갔다 부산 분들 기 제대로 받고 왔소라'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강소라는 시상식 참석을 위해 부산을 찾았다. 공식 일정을 마친 뒤에는 혼자만의 시간을 보내며 부산 곳곳을 둘러봤고, 예상치 못한 팬들과의 만남이 이어지며 현장은 즉석 팬미팅을 방불케 하는 분위기로 물들었다.

강소라가 모습을 드러내자 부산 팬들은 환호와 박수로 반겼고, 그는 "이게 부산 아니냐. 살아있다"라며 특유의 밝은 미소를 지었다. 이어 팬 한 명 한 명과 눈을 맞추며 인사를 건네고, 사인과 사진 요청에도 흔쾌히 응하는 등 다정한 팬 서비스를 선보여 훈훈함을 자아냈다.

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이를 지켜본 제작진이 "갑자기 선배님 팬미팅이 돼 버렸다"라고 말하자, 강소라는 "너무 좋다"며 환한 웃음을 지었다. 이어 "노상 말하지만 연예인은 편안하면 안 된다. 길거리를 편하게 다니면 안 된다"라고 말하며 팬들을 만나는 순간을 소중하게 생각하는 자신의 소신을 전했다.

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강소라는 이동하는 곳마다 팬들의 요청에 일일이 사인을 해주며 진심 어린 소통을 이어갔다. 그는 "오늘 약간 부산에서 미니 팬미팅을 연 것 같다"며 너스레를 떨었고, "너무 좋지 않냐. 지방 분들은 서울보다는 연예인을 볼 일이 별로 없다. 그래서 더 격하게 반겨주신다"고 말했다.

이어 "격한 사랑 감사하다"라며 부산 팬들에게 고마운 마음을 전한 강소라는 끝까지 밝은 미소로 팬들과 인사를 나누며 따뜻한 여운을 남겼다. 예상치 못한 만남이었지만 팬들의 뜨거운 환대에 진심으로 화답하는 그의 모습은 현장을 더욱 훈훈하게 만들었다.