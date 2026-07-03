'전진♥' 류이서, 승무원 16년 했더니..'올백머리' 탈모 걱정 "많이 빠졌다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진의 아내 류이서가 승무원 시절부터 이어진 탈모 고민을 솔직하게 털어놓으며 자신만의 헤어 관리 비법을 공개했다.

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3일 유튜브 채널 '내사랑 류이서'에는 '16년 승무원 올백 머리에도 살아남은 류이서의 탈모 관리 헤어루틴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 전진은 "댓글에 '머리숱 관리 비법'을 궁금해하는 사람들이 많더라"며 류이서의 풍성한 머리숱을 부러워하는 시청자들의 반응을 언급했다.

이에 류이서는 승무원으로 근무하던 시절부터 겪었던 헤어 고민을 솔직하게 털어놨다.

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그는 "제가 승무원을 하면서 아무래도 머리를 계속 당겨 묶고 스프레이를 하고, 길게는 16시간씩 올백 머리를 유지해야 했다"며 "어쩔 수 없이 앞머리와 헤어라인 쪽 머리카락이 많이 빠진다"고 고백했다.

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이어 "나이가 들면서 저도 원래는 머리숱이 많다고 생각했는데, 어느 순간 '이러다 여기 다 없어지겠는데'라는 생각이 들더라"며 "그래서 지금은 정말 열심히 관리하고 있다"고 밝혔다.

류이서는 평소 직접 사용하고 있는 헤어 관리 제품도 공개했다. 그는 "이게 제가 지금 실제로 사용하는 헤어 제품들"이라며 가장 먼저 샴푸를 소개했다.

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이어 "저는 두피 상태에 따라서 사용하는 샴푸를 다르게 한다"며 얇은 모발용 제품부터 민감성 두피, 지성 두피에 맞는 샴푸까지 자신의 관리 루틴을 자세히 설명했다.

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또한 한 가지 제품만 고집하지 않고 몇 달에 한 번씩 샴푸를 바꿔 사용한다며, 두피 상태에 맞춰 제품을 교체하는 것이 중요하다고 전했다.

류이서는 샴푸만큼이나 머리를 말리는 과정도 중요하다고 강조했다. 그는 헤어드라이어 사용법과 함께 평소 사용하는 헤어 케어 제품들을 하나씩 소개하며 자신만의 관리 노하우를 공개했다.

평소 승무원 시절부터 철저한 자기 관리로 유명했던 류이서는 꾸준한 관리 덕분에 지금도 건강한 모발을 유지하고 있다며 헤어 관리의 중요성을 거듭 강조했다.

한편 전진은 지난 2020년 승무원 출신 류이서와 결혼했다. 이후 두 사람은 유튜브를 통해 신혼 생활을 공개하며 팬들과 소통을 이어오고 있다.

특히 최근에는 '세상에 둘뿐인 잉꼬부부 전진♥류이서가 마흔셋에 임신 준비를 시작한 이유'라는 영상을 통해 2세 계획을 공개해 화제를 모았다. 류이서는 산부인과에서 정밀 검사를 받은 뒤 현재 임신을 위해 시험관 시술을 진행 중인 사실을 밝혀 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com