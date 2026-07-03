'띠동갑 목사♥' 이유리 "뜨겁게 불같이 결혼한 건 아니지만, 17년째 좋다"(신랑수업)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이유리가 결혼 17년 차의 솔직한 근황을 전하며 유쾌한 입담과 단단한 부부관을 드러냈다.

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3일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업2'에는 배우 이유리가 스페셜 게스트로 출연해 결혼 생활과 최근 근황에 대해 이야기했다.

이날 이유리는 "요즘 유튜브 채널을 개설해서 '유리한 클래스'라고 원데이 클래스를 배우고 있다. 쿠킹이나 주식도 한다"라며 다양한 도전에 나서고 있는 일상을 소개했다.

이에 탁재훈은 "'신랑수업'에서 하고 싶은 역할이 있다 들었다"라고 물었고, 이유리는 "오락부장이 빠져 있다. 하고 싶다"라며 재치 있게 답해 웃음을 자아냈다.

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이어 송해나는 "서준영과 김성수의 연애를 봤냐. 어땠냐"라고 질문했고, 이유리는 "가슴이 답답했다. 얹힌 것 같았다. 이분들이 참 여자를 모른다 싶었다"며 솔직한 감상을 전했다. 그러면서 "제가 결혼한 지 벌써 17년이 됐다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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출연진들이 "목사님 아니냐"라며 놀라워하자, 탁재훈은 "행복하냐"라고 돌직구 질문을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 이유리는 "그렇다. 뭘 듣고 싶으신 거냐"라며 웃음을 터뜨린 뒤 "뜨거운 상태에서 불같이 결혼하는 게 아니다. 알아가면서 결혼하게 됐는데 지금이 훨씬 더 좋다. 16년, 17년 시간이 어떻게 흘렀는지 모르겠다"라며 결혼 생활에 대한 만족감을 드러냈다.

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한편 이유리는 2010년 띠동갑 연상의 목사 남편과 결혼했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com