'천만감독' 장항준, 라이벌은 봉준호·박찬욱 아닌 '장진'.."먼저 성공해 배 아팠다" (옥문아들)

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[스포츠조선 김수현기자] 영화 '왕과 사는 남자'으로 '천만 감독'이 된 장항준이 라이벌에 대해 솔직하게 고백했다.

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3일 방송된 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 대중가요계와 영화계를 대표하는 절친이자 31년째 우정을 이어오고 있는 가수 윤종신과 장항준 감독이 출연했다.

'라이벌이 누구냐'는 질문에 장항준은 "나는 어렸을 때부터 태생적으로 누구랑 경쟁하는 걸 싫어했다"라고 단호하게 말했다.

이에 절친 윤종신은 "한때 장항준 라이벌은 장규성, 장진이었다"라 했다. 장항준은 "장진 감독은 서울예대 동기다. 그래서 '라이벌이다'라는 말을 들었다"라 밝혔다.

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장진도 예전에 예능 작가도 했던 만큼 장항준과 공통점이 있었다.

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장항준은 "장진 감독이 먼저 성공을 했다. 너무 멀어지니까 처음에는 배가 아프더라. 근데 그러다보니 '친해지고 싶다'라 생각했다"라며 솔직하게 말했다.

한편 장항준은 지난 1998년 김은희 작가와 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com