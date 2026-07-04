'이대은♥' 트루디 결혼 4년만에...정신과서 '매우 심각' 우울증 진단 "처음엔 무서웠다"

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[스포츠조선 김수현기자] 래퍼 트루디가 출산 이후 겪고 있는 우울감과 심리 상태에 대해 직접 고백하며 치료 과정과 현재 심정을 전했다.

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3일 트루디는 "하.. 제가 우울증이라니.. 처음엔 너무 무섭다고 생각했는데요"라며 심경을 밝혔다.

이어 "생각보다 많은 분들이 공감해주시고 함께 응원해주셔서 정말 놀라고 감사했다"며 팬들에게 고마움을 전했다.

또 남편 이대은에 대해서는 "대은 오빠가 곁에서 엄청 잘 도와주는데 제가 진짜 신기할 정도로 많이 이상해졌다"며 속상한 마음을 드러냈다.

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트루디는 "엄마아빠가 처음이라 많이 부족한 것 같다. 우울증을 두려워하지 않고 함께 잘 이겨내보겠다. 우선 체력을 키우고 정신을 똑바로 차려보겠다"며 "세상 모든 엄마아빠를 응원한다"고 덧붙였다.

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앞서 트루디는 지난 2일 유튜브 채널 '금똥이네'를 통해 정신건강의학과 전문의와 상담을 진행하며 출산 후 체중 증가와 함께 무기력감, 우울감을 겪고 있다고 털어놨다.

그는 "원래는 사람들을 만나고 공감하면서 행복을 얻는 사람인데, 집에만 있으면서 먹는 걸로 풀다 보니 우울했고 운동도 하기 싫어져 무기력해졌다"고 말했다.

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현재 상태도 심각했다. 전문의는 우울감, 의욕 저하, 무기력, 수면 및 식욕 변화, 집중력 저하 등 주요 증상을 하나씩 확인한 뒤, 트루디가 9가지 항목 중 7가지에 해당한다고 설명했다.

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의사는 "현재 명백한 질병 상태"라며 "다섯 가지 이상이면 우울증을 의심하는데, 일곱 가지에 해당한다면 매우 심각한 상태로 보인다"고 진단했다.

예상치 못한 진단에 트루디는 눈물을 보이며 "친구들을 만나면서 많이 괜찮아졌다고 생각했는데도 우울증이 온 것"이라며 충격을 감추지 못했다.

전문의는 "우울증과 불안증은 뇌 호르몬 결핍으로 생기는 질환이며 치료를 받으면 충분히 좋아질 수 있다"고 설명했다.

또 트루디의 진단 결과를 들은 남편 이대은의 태도 변화도 언급됐다. 전문의는 "아내가 아픈 것을 알면 반드시 책임질 사람"이라며 "지금은 논리보다 치료에 집중할 수 있도록 곁에서 도와주는 것이 중요하다"고 조언했다.

한편 트루디와 이대은은 2021년 결혼했으며, 지난해 11월 득남했다.

shyun@sportschosun.com