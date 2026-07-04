시청률 18% '김부장' 대박 터졌는데…제작 총괄 박태준, 또 터진 '일베 의혹'

SBS 드라마 '김부장' 제작발표회가 25일 오후 서울 목동 SBS에서 열렸다. 최대훈, 소지섭, 윤경호가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.25/

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[스포츠조선 김준석 기자] SBS 금토드라마 '김부장'이 방송 3회 만에 시청률 18%를 돌파하며 올해 최고 흥행 드라마로 떠오른 가운데, 웹툰 제작 총괄을 맡은 박태준을 둘러싼 과거 '일베(일간베스트 저장소) 의혹'이 다시 주목받고 있다.

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지난 3일 유튜브 채널 '여의도옆문래동'에서는 박태준 작가가 과거 여러 차례 휘말렸던 일베 의혹을 다루며 논란이 됐던 웹툰 장면들을 재조명했다.

영상에서는 웹툰 '외모지상주의'의 한 장면이 소개됐다. 출연진은 주인공이 초시계를 보며 "5분 23초"라고 말하는 장면을 언급하며 "노무현 전 대통령의 서거일인 5월 23일을 연상시킨다는 의혹이 있었다. 창작자는 숫자 하나도 의미 없이 넣지 않는 경우가 많다"는 취지의 주장을 펼쳤다.

또 다른 장면에 등장한 'Rock Owling'이라는 간판 문구 역시 노 전 대통령이 서거한 장소인 부엉이바위를 떠올리게 한다는 해석이 당시 온라인에서 제기됐다고 설명했다.

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박태준 작가는 이전에도 비슷한 논란에 휩싸인 바 있다. 2015년에는 '외모지상주의' 속 조직폭력배의 식사 장면이 노 전 대통령의 생전 모습을 희화화한 것 아니냐는 의혹이 불거졌고, 2021년에는 웹툰 '욕망일기'에서 당시 문재인 대통령을 조롱하는 의미로 일부 온라인 커뮤니티에서 사용되는 표현인 '훠훠훠'를 사용했다는 지적을 받았다.

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이에 대해 박태준 작가는 당시 자신의 블로그를 통해 "어처구니가 없다"며 "제가 아무리 못 배우고 부족한 인간이지만 고인의 사진을 가지고 그런 짓을 할 위인도 아니고 용기도 없다"고 밝히며 모든 의혹을 전면 부인했다.

다만 현재 방영 중인 SBS 드라마 '김부장'과 해당 논란은 직접적인 관련은 없다.

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네이버웹툰 '김부장'은 2021년부터 연재된 이른바 '박태준 유니버스'의 다섯 번째 작품으로, 더그림엔터테인먼트가 제작했다. 스토리는 토이, 작화는 정종택, 연출과 콘티는 갸오오가 맡았으며 박태준은 제작 총괄을 담당해 작품에 참여했다.

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한편 소지섭 주연의 SBS 금토드라마 '김부장'은 방송 3회 만에 전국 시청률 18.8%를 기록하며 역대 SBS 금토드라마 시청률 6위에 올랐다. 또한 올해 방송된 SBS 드라마 가운데 가장 높은 시청률을 기록하며 20% 돌파를 눈앞에 두고 있다.

narusi@sportschosun.com