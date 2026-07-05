'캡틴 코리아' 옥택연, '김부장'서 강렬한 존재감 '눈도장'..특출의 좋은 예

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[스포츠조선 조지영 기자] 미국 영주권을 포기하고 현역 입대, 군대서 남다른 피지컬로 '캡틴 코리아'라는 수식어를 얻은 배우 옥택연이 '김부장'에 특별한 존재감으로 시청자의 호평을 얻고 있다.

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지난 4일 방송된 SBS 금토드라마 '김부장' 4회에서 옥택연은 과거 김부장(소지섭)과 함께 수련했던 비밀 요원 박영광 역으로 등장해 눈길을 사로잡았다. 그는 북한 금강보육소에서 김부장과 함께 자란 인물로, 사회체육단원이 되기 위해 매일 생사를 오가는 훈련을 받았다. 뛰어난 실력을 겸비한 만큼 초반에 김부장의 라이벌로 신경전을 벌이지만, 척박한 환경 속에서 서로를 의지하며 누구보다 끈끈한 동료애를 쌓아갔다.

하지만 작전 수행 중 함정에 빠지게 되면서 안타까운 최후를 맞아 시청자들의 가슴을 먹먹하게 만들었다. 이처럼 옥택연은 짧은 등장에도 김부장과의 끈끈한 우정을 보이며 과거 서사에 깊이를 더했다. 특히 실감 나는 액션과 자연스러운 북한 사투리, 냉철한 임무와 훈련 수행 속에서도 김부장 앞에서는 인간적인 온기를 드러내는 반전 매력까지 섬세하게 그려냈다. 이렇듯 박영광과 김부장의 우정을 설득력 있게 완성하며 특별출연 이상의 임팩트를 남겼다.

옥택연은 앞서 지난 5월 공개된 일본 넷플릭스 시리즈 '소울메이트'에서 상처를 안고 살아가는 복싱 선수 요한 역을 맡아 밀도 높은 감정 연기로 호평을 받았다. 최근에는 일본 도쿄돔에서 2PM 일본 데뷔 15주년 기념 콘서트를 성공적으로 마치는 등 음악 활동도 이어갔다. 여기에 지큐 코리아(GQ KOREA) 5월 호를 통해 감각적인 매력이 담긴 화보까지 선보이며 '육각형 엔터테이너'의 입지를 견고히 한 바.

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다채로운 활동으로 한계 없는 모습을 보여주고 있는 만큼, 앞으로 계속해서 나아갈 옥택연의 행보에도 기대가 모아지고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com