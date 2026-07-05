민니, '태국 금수저설' 사실이었다…"우리 리조트서 '런닝맨' 찍어요"

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[스포츠조선 이지현 기자] '태국 금수저설' 아이들 민니가 가족들이 운영하는 리조트로 멤버들을 초대했다.

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오늘(5일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 멤버들이 과일 수확 농장 체험부터 요식업 체험까지, 다양한 이색 스케줄에 도전하며 목돈 마련에 나선다.

최근 진행된 녹화에서 멤버들은 재기를 꿈꾸는 소상공인으로 변신해 목돈을 걸고 '신비 복숭아' 농장을 찾았다. 연간 수확 기간이 단 2주 남짓에 불과한 귀한 제철 품종인 신비 복숭아를 직접 수확하고 선별하며 일당을 벌어야 하는 것인데 얼마나 성실히 일했는지에 따라 일당이 달라지는 만큼 멤버들은 수확팀과 선별팀으로 나뉘어 농장주가 지켜보는 가운데 치열한 노동 경쟁을 펼쳤다. 누구보다 성실하게 복숭아를 따는 멤버들이 있는가 하면, 수확보다 먹방에 더 진심인 '베짱이' 멤버들도 등장해 웃음을 자아냈다.

여기에 신비 복숭아를 선별하는 과정에서는 더 높은 일당을 받기 위해 선별팀의 마음을 사로잡으려는 은밀한 '뒷거래'까지 벌어졌다. 특히 양세찬에게 당도 높은 복숭아를 슬쩍 건네며 선별 결과를 바꿔보려는 매수 작전까지 감행했지만, 결국 성실하지 못한 멤버들은 일당 5천 원이라는 씁쓸한 결말을 맞이했다.

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이어, 멤버들은 다음 스케줄인 '요식업 체험'에 돌입했다. 제작진이 선정한 여름철 대표 메뉴를 직접 만들어 먹어야 하는 가운데, 일부 멤버들은 요리는 뒷전으로 둔 채 몰래 짜장라면을 끓여 먹는 일탈을 감행했다. 하지만 이들의 은밀한 작전은 '개코' 유재석에게 발각됐고, 현장은 일촉즉발의 분위기에 휩싸였다. 그러나 유재석 역시 라면 냄새의 유혹을 이기지 못하고 슬그머니 합류해 현장을 폭소케 했다. 하지만 안심도 잠시, 갑자기 사라진 멤버들을 수상하게 여긴 김종국까지 뒤늦게 이들을 찾아 나서며 긴장감은 최고조에 달했다고. 과연 베짱이 멤버들은 김종국의 추격을 피해 짜장라면을 끝까지 사수할 수 있을지 관심이 집중된다.

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한편, 이날 민니는 그동안 화제를 모았던 '태국 금수저설'에 대해 직접 입을 열었다. 멤버들은 민니를 보자마자 "우리도 태국 가면 집에 초대해 주는 거냐"며 궁금증을 쏟아냈고, 민니는 "우리 리조트에 놀러 오세요"라며 가족들이 실제 태국에서 리조트를 운영 중이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 "'런닝맨' 태국 특집도 우리 리조트에서 찍어요!"라며 통 큰 제안까지 건네 현장을 술렁이게 만들었다.

이를 들은 멤버들은 순식간에 민니에게 잘 보이기 위한 아부 경쟁에 돌입, 레이스 내내 민니만 보면 무슨 행동을 하든 칭찬하는 이른바 '노룩 칭찬' 경쟁까지 펼쳐졌다. 여기에 미연이 "(민니는) 태국에 집도 여러 채 있다"고 거들자, 멤버들은 "민니야 오늘 어머니, 아버지께 우리 같이 찍은 사진 보내드려라", "더 잘해주고 싶다"며 환심 사기에 열을 올렸다고 전해져 기대를 모았다.

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반면 '런닝맨' 다섯 번째 출연인 미연은 이번에도 변함없는 허당미를 발산하며 공식 허당 양세찬과 뜻밖의 바보 케미를 선보였다. 점심 준비 도중 양세찬이 이것저것 심부름을 시키자 미연은 "한 번에 시키면 안 돼요?"라며 발끈했고, 이에 양세찬은 "외울 수 있겠어?"라며 필요한 식재료를 한꺼번에 알려줬다. 하지만 미연은 '매실청'을 '식혜'로 잘못 듣는가 하면, 몇 가지 재료를 빼먹고 돌아오는 등 엉뚱한 면모로 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그런데 허당은 미연만이 아니었다. 양세찬 역시 같은 질문을 연달아 서너 번씩 반복하며 정신없는 모습을 보였고, 이를 지켜보던 미연은 "괜찮으신 거 맞냐"며 되레 양세찬을 걱정해 폭소를 자아냈다. 서로를 바보 취급하는 두 사람의 티격태격 케미가 재미를 더할 예정이다.

첫 출연부터 독보적인 존재감을 발산한 민니와 변함없는 허당미로 웃음을 안긴 미연. 두 사람의 활약은 오늘 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com