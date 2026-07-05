‘거제 출신’ 리센느 원이, ‘무섭노’ 발언 일베 논란 일파만파..조국, 예시까지 들며 참전

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 발언을 둘러싼 이른바 '일베 표현' 논란이 이어지는 가운데, 조국 전 조국혁신당 대표도 관련 의견을 밝히며 논쟁에 가세했다.

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조 전 대표는 5일 개인 계정을 통해 "일베에서 노무현 전 대통령을 비하하는 의미로 문장 끝에 '노'를 붙이는 것을 영남 사투리와 동일시하는 경우가 있다"며 "부산·영남 방언과는 구분해서 볼 필요가 있다"는 취지의 글을 남겼다.

그는 "내가 보기에는 일베식 표현은 표준어 문장 뒤에 '노'를 기계적으로 붙이는 방식"이라며 "영남 방언에서는 '나'와 '노'가 각각 다른 용법으로 사용된다"고 설명했다.

함께 공개한 자료에는 서울말, 일베식 표현, 부산 사투리를 비교한 예시가 담겼다. '집이냐-집이노-집이가', '어디냐-어디노-어데고' 등 표현을 나열하며 "의문형 어미의 쓰임은 서로 다르다"는 내용도 포함됐다.

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이번 논란은 다큐멘터리 영화 '어른 김장하'를 연출한 김현지 PD가 원이의 유튜브 콘텐츠를 본 뒤 "'무섭노'는 일베에서 퍼진 표현"이라고 지적하면서 시작됐다.

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원이는 경남 거제 출신으로 평소에도 사투리를 자연스럽게 사용해 왔다. 이에 일부에서는 "지역에서 흔히 쓰는 말"이라는 반응을 보인 반면, 다른 한편에서는 사회적 맥락을 고려해야 한다는 의견도 나오면서 온라인상에서 갑론을박이 이어지고 있다.

김현지 PD는 이후 "모든 '노' 사용자를 일베로 단정하는 것은 아니다"라면서도 "혐오 표현이 일상 언어에 스며드는 현상이 우려된다"고 입장을 밝혔다.

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tokkig@sportschosun.com