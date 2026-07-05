손태영, 美생활 6년 만에 밝힌 진짜 속내…"일 생각하면 한국 가고 싶어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 손태영이 미국 생활 6년 만에 한국 복귀에 대해 언급했다.

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5일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 지인들과 함께 미국에서 일상을 보내는 모습이 공개됐다.

이날 손태영은 식사를 하며 자녀의 성장과 미국 생활에 대한 이야기를 자연스럽게 나눴다.

대화 중 지인이 "한국 돌아갈 생각 있나"면서 "애들 다 키우면 가실거냐"라고 물었다. 이에 손태영은 "왔다갔다 할 거 같다"면서 "여기도 이제 좋아. 집이 되어 버렸다"라며 6년 간의 미국 뉴저지 생활에 만족감을 드러냈다.

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이어 손태영은 "일 생각하면 가고 싶다"고 하자, 지인들도 "여기 있기 아깝다"면서 "한국에 있으면 미국이 그립고, 미국에 있으면 한국이 그립다"고 말해 공감을 샀다.

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그러자 다른 지인은 "예전에 진짜 그런 생각을 한 적이 있다"면서 "애들이 대학가고, '엄마 한국 가고 싶은 가' 라고 했다. 나중에 서운하다고 하니까 '이제 나는 혼자 살 수 있으니까 걱정하지 말고 가라'는 뜻이었다"고 전했다.

한편 권상우와 손태영은 지난 2008년 9월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀들과 함께 미국에서 생활 중이며, 아들은 17살, 딸은 11살로 알려져있다.

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olzllovely@sportschosun.com