'애주가' 신동엽도 말렸다.."선혜윤 PD♥, 술자리서 나보다 업 돼" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 케이윌이 신동엽·선혜윤 부부의 술자리 비하인드를 전했다.

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5일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 린과 케이윌이 출연했다.

이날 린과 케이윌은 MZ들에게 유행인 '쑥뜸방'에 방문, 힐링하는 시간을 가졌다. 린과 이런저런 얘기를 나누던 케이윌은 신동엽의 아내 선혜윤 PD가 자신의 유튜브 채널에 출연한 에피소드를 떠올렸다.

당시 선 PD는 케이윌의 유튜브 채널에 출연, "남편은 내가 예뻐서 결혼을 결심했다더라", "남편이 이렇게 술을 마시는지 몰랐다. 날마다 녹화가 있는 사람이 날마다 술을 마실 거라곤 생각을 못 했다", "하지만 남편은 술을 먹어도 다음날 일에 지장을 안 준다. 녹화 펑크낸 적도 없다" 등 솔직한 입담을 뽐냈던 바.

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케이윌은 "처음 두 분을 처음 본 날이 기억에 난다. 누나가 어떻게 형을 감당할까 싶었다. 근데 혜윤 누나가 더 신났고 동엽이 형이 오히려 누나를 케어하더라. 상상하지 못한 그림이었다. 내 눈에는 너무 사랑스러워 보였다. 호흡이 좋은 가정 같아 보였다. 재밌었다"라고 반전 기억도 언급했다.

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스튜디오에서 이를 듣던 신동엽은 "당시 피오, 케이윌, 조현아와 집 근처에서 술을 마셨다. 이후 다른 모임에 있던 아내도 합류했다. 우리 집에 가서 술을 먹었는데 아내가 나보다 더 업이 돼서 내가 '워워~'라고 했다. 그걸 케어라고 표현한 것"이라며 웃었다.

joyjoy90@sportschosun.com