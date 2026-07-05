"아이돌인데 병나발?" 에스파 윈터, 뜻밖의 혼술 취향 "소주에 안주는 김치"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 에스파 멤버 윈터가 반주를 즐긴다고 고백했다.

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5일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'에서는 에스파 카리나, 윈터가 게스트로 출연했다.

이날 윈터는 냉장고 공개에 앞서 "요리를 하려고 노력하는 편이다. 그런데 밤낮없이 바빠서 숙소도 못 들어왔다. 냉장고를 채우고 있는 중이라서 지금은 별 게 없다"고 말했다.

이어 윈터의 냉장고가 공개됐고, 와인, 막걸리, 소주, 샴페인 등의 술이 보였다. 이에 윈터는 "술 잘 못 마시는데 조금씩 반주 느낌으로 밥이랑 같이 (마신다)"고 밝혔다.

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이때 김성주가 마시다 만 소주를 꺼내들었고, 윈터는 "작가님이 분명 새 거 넣어주신다고 했는데"라며 민망해했다.

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윈터는 한 병을 며칠 마시냐는 질문에 "(지금 보이는 양이)하루에 먹은 것"이라고 알렸다. 카리나는 윈터가 혼자 소주를 마셨다는 걸 뒤늦게 알고 "괜찮아?"라고 물어 웃음을 안겼다.

이어 윈터는 안주로 김치를 먹는다고 말했고, 이를 들은 김풍은 "소주에 김치는 찐인데"라고 반응해 웃음을 더했다.

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이때 최현석이 "소주를 잔에는 따라드시냐"고 질문했고, 이에 김성주는 아이돌이 설마 병나발을 하겠냐고 타박했다. 그러자 윈터는 "근데 혼자 술을 마실 때도 무조건 따라 드시냐"고 물어 폭소를 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com