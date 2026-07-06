갸루로 뜬 리센느, '무섭노' 일베 논란 집단발작…정치권까지 난리[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 새로운 '중소의 기적'으로 주목받고 있는 리센느가 사투리 한번 썼다 논란에 휘말렸다.

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6월 28일 멤버 원이의 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'에는 원이가 멤버 미나미의 고향집을 방문하는 모습이 담겼다. 미나미가 동생 방을 소개하던 중 PD는 "여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노"라고 물었고, 원이는 "무섭노. 조명부터 무서운데"라고 답했다.

'노'라는 표현은 극우 성향 커뮤니티인 일베(일간베스트저장소)에서 고 노무현 대통령을 비하할 때 사용하는 표현이라 논란이 일었다. 이에 다큐멘터리 '어른 김장하'를 연출한 경남 MBC 김현지PD는 1일 자신의 계정에 "호평받는 유튜브 클립 하나 봤는데 여성 아이돌과 PD가 사이좋게 '노노' 주고받고 있어서 무척 속상했다"고 지적했다. 또 비난 댓글에도 "모든 사용자를 일베로 단정 짓자는 게 아니다. 혐오 표현에 뿌리를 둔 표현임을 알았을 때 사용을 멈추느냐의 선택은 태도의 영역이다. 경상어 화자로서 고민해보길 바란다"고 맞섰다.

일부 네티즌들은 국립국어원에 '노' 사용에 대한 정확한 구분을 지어달라며 문의를 남기기도 했다.

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그러나 단순 사투리라는 반대 의견도 만만치 않다.

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동아대학교 국어문화원 안태형 교수는 '노'가 의문형 형태를 갖고 있지만 혼잣말 한탄 등에서는 감탄형으로 쓰이며, 일베에서 '노'를 혐오 표현으로 사용하기 전부터 경상도에서 '노'라는 사투리를 사용했다고 했다.

경상도 출신 코미디언 김시덕 또한 "세상이 와이리 '무섭노'"라며 "경상도 사투리로 돈을 벌기 시작하면서 방언 관련 자료와 책들을 정말 많이 찾아봤다. 원이 님이 사용한 '무섭노'는 의문형 종결어미가 맞다. 요즘 세대 가수가 50~60대 사투리를 쓰고 있다고 해서 그보다 젊은 사람이 그런 사투리를 '일베'라 프레임을 씌우는 것은 '영~파이다'"라고 반박했다.

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정치권까지 난리가 났다. 조국혁신당 조국 전 대표는 "일베는 표준말 뒤에 기계적으로 '노'를 붙여 사용한다"며 차이를 설명했고, 개혁신당 이준석 대표는 "경남 거제 출신 22세 아이돌이 고향말로 '무섭노'라고 했다는 이유로 낙인이 찍혔다"고 지적했다.

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진중권 교수는 "손가락 모양 하나 갖고 집단 발작을 일으키는 것이나 말 끝에 글자 하나 붙인 것 같고 집단 발광을 하는 것이나 방향만 다를 뿐 두 집단이 동일한 DNA를 소유한 '한'민족에는 틀림없음"이라며 "아직 어린 아이돌 스타 하나 잡아 5.18 제단에 바쳐야 만족들 하시려나. 이 나라엔 극과 극만 남은 듯. 온 나라가 폭력적으로 유치해지는 중"이라고 일침했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com