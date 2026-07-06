옥주현, 오토튠 의존 가수들 저격…"개나 소나 노래하네, 싹을 잘라야"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 오토튠 등 후보정에 지나치게 의존하는 일부 가수들을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.
옥주현은 최근 팬 소통 플랫폼 버블을 통해 라이브 실력에 대한 자신의 소신을 밝히며 "요즘은 노래를 아무리 못해도 오토튠으로 후보정을 해서 라이브를 하는 사람들을 보면 기분이 안 좋다"고 말했다.
이어 "라이브에 대한 공부와 발전이 필요하다. 그런데 오토튠을 써서 '도저히 방송에 못 나가겠는데' 싶은 것들이 평준화돼 솔직히 열이 받는다"고 털어놨다.
특히 그는 "프로에 나가서 같이 겸상하기도 싫다"며 "굉장히 무례한 발언이라고 느낄 수 있겠지만 사실이다. 요즘 후보정하는 걸 보면 '개나 소나 와서 노래하는구나'라는 생각이 든다"고 직설적인 표현을 쏟아냈다.
일부 팬이 발언 수위가 다소 강한 것 아니냐는 의견을 내놓자 옥주현은 자신의 생각을 굽히지 않았다.
그는 "노래를 못해도 노래하는 직업을 할 수 있다는 이상한 꿈나무를 성장하게 하면 안 된다. 싹을 잘라야 한다"고 강조했다.
그러면서 "내가 말하지 않아도 알 사람은 다 안다. 후보정도 적당한 수준을 지나치면 그건 사기"라며 "나는 적어도 어떤 작품을 할 때 립싱크로 공연한 적이 없다"고 덧붙였다.
옥주현의 발언이 알려지자 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. "라이브를 중시하는 가수다운 소신 발언"이라며 공감하는 의견이 있는 반면, "표현이 지나치게 거칠다", "후배 가수들을 향한 과도한 비판으로 들릴 수 있다"는 지적도 나왔다.
한편 옥주현은 1998년 그룹 핑클의 메인보컬로 데뷔해 뛰어난 가창력을 인정받았다. 이후 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혀 '아이다', '시카고', '레베카', '위키드', '안나 카레니나' 등 다수의 작품에서 주연을 맡으며 국내 대표 뮤지컬 배우로 자리매김했다.
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