'호프' 황정민 "상대 배우 없이 오로지 상상만으로…철저히 계산하며 연기"

6일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프'의 언론 시사회. 황정민이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.06/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 황정민이 영화 '호프'를 통해 크리처물 연기에 도전한 소감을 전했다.

Advertisement

황정민은 6일 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '호프' 언론·배급 시사회에서 "상대 배우 없이 상상만으로 (크리처물) 연기를 했다"며 "저에게 철저히 계산이 필요했다"라고 말했다.

15일 개봉하는 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기로, '추격자', '황해', '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

호포항 출장소장 범석 역을 맡은 황정민은 작업 과정에 대해 "상대 배우가 없이 오로지 상상만으로 (크리처물) 연기를 한 게 처음이다. 아마 저뿐만 아니라 배우들 모두 익숙지 않았을 것"이라며 "저에게는 철저히 계산이 필요한 연기였다. 특히 이런 연기는 상대 배우가 어떤 식으로 반응하냐에 따라 완성이 되는데, 이번 작품에선 전혀 그럴 수 없었다"고 말했다.

Advertisement

황정민과 '곡성'에 이어 두 번째 작업을 함께 한 나 감독은 "황정민 선배와 원래 다른 작품을 하려고 했는데, 시나리오를 쓰다가 갈아탔다. 시간이 꽤 흘렀음에도 불구하고 작품이 언제 나오냐고 재촉하시지 않더라. 선배가 어느 날 전화로 '다른 작품 촬영해도 되냐'고 하시길래, '하셔도 된다'고 말씀드렸다. 그러다 '호프'의 시나리오가 완성되어서 선배를 모시려고 연락을 드렸고, 감사하게도 승낙해 주셔서 함께 하게 됐다. 당연히 시나리오 속 범석도 오로지 황정민 선배만을 생각하며 썼다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com