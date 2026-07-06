신동엽 "게이·위장결혼 오해 많이 받아"…홍석천 "한때 다들 희망 가졌다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 신동엽이 자신을 둘러싼 '게이설'과 '위장결혼설'에 대해 솔직하게 털어놨다.

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6일 공개된 유튜브 콘텐츠 '짠한형 신동엽'에는 방송인 홍석천과 배우 지진희가 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 나눴다.

이날 신동엽은 "내가 남자들을 좋아해서 그런가, 게이가 아닌가, 위장 결혼한 것 아닌가 하는 오해를 많이 받았다"고 말해 모두를 웃음 짓게 했다.

이에 홍석천은 과거 "신동엽은 73%는 우리 과"라고 말했던 인터뷰를 언급하며 그 이유를 설명했다. 그는 "신동엽은 여장을 해도 연기를 너무 잘했다. 당시 그런 연기를 자연스럽게 소화하는 건 보통 재능으로는 쉽지 않다"며 "그만큼 자신감이 있었기 때문"이라고 말했다.

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이어 "우리 쪽 동생들이 계속 '신동엽 형은 분명 우리 쪽인 것 같다'고 물어보더라"며 "그래서 내가 '아무리 옆에서 들이대도 눈 하나 깜짝 안 한다'고 했더니, 오히려 '형이 매력이 없어서 그런 것 아니냐'고 하더라"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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홍석천은 "신동엽이 총각이던 시절에는 많은 사람들이 희망을 품고 있었다"고 덧붙였고, 예상치 못한 폭로에 스튜디오는 웃음바다가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com