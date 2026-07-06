신기루 "상복 3XL 안 맞아서 유민상 바지 입어"..모친상 중 웃픈 일화

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 신기루가 모친상을 치르며 겪었던 웃픈 비하인드를 털어놨다.

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6일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '풍기루의 만칼로리 돼지 파티. 신기루의 냅다 까라 망한 연애 상담'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

신기루는 지난 3월 모친상을 치른 뒤 심정에 대해 "가만히 있으면 자꾸 생각이 나니까 시간만 나면 어디를 갔다"고 밝혔다. 이어 "옛말이 틀린 게 없는 게 산 사람은 산다고들 하지 않냐. 다 살고 먹고 하더라. 그래서 생각보다 다행이었다. 6개월은 식음 전폐할 줄 알았다"고 털어놨다.

신기루의 모친상 당시를 떠올린 풍자는 "너무 슬펐다. 나도 부모님이 일찍 돌아가셨기 때문에 그 아픔이 얼마나 큰 건지 알고 있다"며 "어쩔 수 없이 우리가 모두 겪어야 되는 일이지만 내가 너무 사랑하는 언니가 갑자기 (어머니가) 급작스럽게 가셨다고 하니까 너무 마음이 안 좋아서 들어가는데도 눈물이 났다"고 말했다.

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이어 "둘이 얼굴 마주치자마자 너무 울었다. 그런데 '언니, 괜찮아?'라고 하면서 옷을 보는데 검은색 옷에 레이스가 달려 있고 금장색 단추가 꽃 모양으로 있더라"며 "'언니, 상주가 옷이 이게 뭐야?'라고 했더니 옷이 없어서 스타일리스트가 급하게 만들었다고 하는 거다. 방송용 옷을 입고 있더라"고 회상했다.

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이에 신기루는 "뚱뚱한 사람은 상도 못 치르겠다. 난 그래도 연예인이니까 그런 옷이라도 구비되어있던 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 "장례지도사가 '3XL까지 나온다'고 하길래 안 된다고 했더니 당황하신 거 같더라. 그러니까 '요즘은 여성분들도 남성 상복 바지랑 셔츠도 입으신다. 그건 5XL까지 있다'고 하시더라"며 "그래서 사진을 봤는데 너무 건달 같았다. 아무리 그래도 상주가 딸이라고 쓰여 있는데 좀 그래서 코디한테 급하게 검은색으로 방송에서 입었던 것 중에 가장 무난한 셔츠를 부탁했다"며 당시 상황을 설명했다.

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그러나 신기루는 방송뿐만 아니라 평소에도 검은색 옷을 입지 않는 탓에 준비가 쉽지 않았다고. 그는 "스타일리스트가 '코미디 빅리그'에서도 스타일리스트 했던 애라서 '지금 당장 검은색 정장 바지는 없고 전에 (유)민상 오빠가 입었던 것 중에 줄여서 할까요'라고 하더라"며 "(매니저가 갖고 왔는데) 코디가 너무 급해서 바지를 못 줄였다고 하더라. 그래서 '바지 흘러내리는데 어떡하지'라고 생각했는데 3일 동안 안 흘러내렸다"고 고백해 웃음을 안겼다.

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하지만 마음고생으로 인해 얼굴 살은 빠졌다는 신기루는 "서장훈 오빠도 처음으로 나한테 '내가 너 본 날 중에 제일 핼쑥하다'고 하더라"며 "빠졌어도 빠졌다고 안 하는 사람인데 누가 봐도 몰골이 그랬던 거 같다"고 말했다.

또 신기루는 "사람이 힘이 된다는 걸 앞으로도 내가 살면서 그렇게 느낄 날이 없을 것 같다"며 곁을 지켜준 이들에게 고마움을 전했다.