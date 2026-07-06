고두심, 33살 연하 지현우와 파격 키스신.."이상하게 느껴지지 않아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고두심이 33살 연하 지현우와의 파격 키스신 비하인드를 공개했다.

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6일 방송된 tvN STORY '영자와 세리의 남겨서 뭐하게'(이하 '남겨서 뭐하게')에는 '국민 엄마' 고두심이 게스트로 출연했다.

이날 이영자는 고두심이 영화 '빛나는 순간'에서 33살 연하 지현우와 선보인 키스신을 언급하며 "너무 충격적이었다. 선생님은 어떻게 받아들인 거냐. 나이 차가 겁나지 않았냐"고 물었다.

이에 고두심은 "배우가 못 받아들일 게 뭐가 있냐"며 "보니까 사랑스럽더라. 겁은 안 났던 거 같다"고 담담하게 답했다.

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이어 NG 여부를 묻자 "나는 NG를 안 낸 거 같은데 현우가 한 번 더 하자고 했던 거 같다. 뭔가 부자연스럽게 나온 거 같은 느낌이 드니까 그랬던 거 같다. 자기가 생각한 게 다 안 나온 거 같으니까 다시 찍자고 했던 거 같다"고 당시를 떠올렸다.

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그러면서 "지현우와 사랑하는 내용으로만 가는 건 아니었다. 할머니지만 여자였고, 일생이 너무 애처로우니까 그런 지점에서 부딪힌 거라 그렇게까지 이상하게 느껴지지는 않았다"고 덧붙였다.

이를 들은 이영자는 70대에도 과감하게 로맨스 연기에 도전한 고두심을 향해 "잡히지 않는 배우인 것 같다. 알고 있다고 생각하면 모르고, 또 모른다고 하면 아는 거 같다. 뻔하지 않은 배우다. 우리가 알고 있는 게 전부가 아닌 거 같다"고 극찬했다.

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고두심은 "김창옥 강사도 그렇게 말했다. 나하고 프로그램을 같이했는데 나를 가까이에서 오래 보니까 감독들이 끌어오지 못하는 지점이 너무 많아서 아깝다고 했다. 당신이 늙어버린 게 아깝다고 하더라"며 미소를 지었다.