"데뷔 10년 차, 왜 돈을 못 벌까"…혜빈이 설명한 아이돌 정산 구조 '불편한 진실'

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[스포츠조선 김준석 기자] 모모랜드 출신 혜빈이 '중소돌'의 현실적인 수익 구조를 솔직하게 털어놓으며 아이돌 산업의 이면을 공개했다.

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혜빈은 지난 6일 자신의 SNS를 통해 '아이돌이 돈을 못 버는 이유'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 그는 "아이돌이 된 지도 10년이 넘었다. 많은 분들이 아이돌이 얼마나 돈을 버는지 궁금하시죠. 돈을 많이 벌 거 같지 만 아니다"라고 이야기했다.

혜빈은 특히 중소 기획사 아이돌들의 정산 구조를 설명했다.

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그는 "연습생 때 회사에서 투자를 해줘서 연습생 생활이 공짜라고 생각하시는데 대형 기획사를 제외하면 연습생 시절 사용한 레슨비와 식비, 숙소비, 연습실 대여비 등이 모두 데뷔 후 청구된다"며 "쉽게 말하면 연습생 생활이 전부 후불이다. 그래서 몇 억은 빚을 지고 데뷔를 하는 것"이라고 말했다.

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이어 모모랜드의 성공 당시를 떠올렸다.

그는 "모모랜드는 데뷔 2년 만에 음악방송 1위를 했다. 정말 '중소돌의 기적'이라고 불릴 정도였다"면서도 "많은 분들이 그 정도면 돈을 많이 벌었을 것이라고 생각하지만 현실은 그렇지 않았다"고 밝혔다.

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혜빈은 활동에 들어가는 각종 비용도 멤버들이 함께 부담하는 구조라고 설명했다. "곡 제작비와 뮤직비디오 촬영비, 재킷 촬영, 매니저 월급, 차량 유지비, 기름값, 방송용 헤어·메이크업 비용까지 모두 회사와 정산한다"며 "뮤직비디오를 한 편 찍을 때마다 몇 억 씩 깨지는데 그 절반을 멤버들이 내는 거다. 저도 몇 천만 원씩 비용이 발생하는 셈이다. 저는 데뷔하고 뮤비만 4편을 찍었는데 이 돈을 모두 갚기 전까지는 정산을 받을 수 없다"고 말했다.

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행사 수익에 대해서도 구체적인 예를 들었다.

혜빈은 "아이돌 행사비가 평균 5000만 원 정도라고 해도 회사와 수익을 반을 나누고, 멤버 수대로 다시 나눈 뒤 헤어·메이크업과 스타일리스트 비용, 식비, 기름값 등을 제하면 행사 한 번에 제 손에 들어오는 돈은 약 200만 원 정도"라고 밝혔다.

하지만 그 수익마저 실제 통장으로 들어오지 못했다고 털어놨다.

그는 "행사로 번 돈도 다음 앨범이나 뮤직비디오 제작비로 다시 투자된다"며 "제 통장에 들어오기 전에 다시 회사로 돌아가는 구조였다"고 설명했다.

혜빈은 아이돌 세계의 치열한 경쟁도 언급했다.

그는 "일반인 중 상위 1%가 연습생이 되고, 그중 상위 1%만 데뷔한다. 그리고 데뷔한 아이돌 중에서도 다시 상위 1%가 돼야 비로소 돈을 벌 수 있다"며 "저는 그 1%가 되지 못했다"고 담담하게 말했다.

narusi@sportschosun.com