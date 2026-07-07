"본인도 썼는데?"…원이 '무섭노' 저격 PD, '내로남불' 논란에 결국 SNS 닫았다

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[스포츠조선 김준석 기자] 걸그룹 리센느 멤버 원이의 '무섭노' 발언을 공개적으로 비판했던 MBC경남 소속 김현지 PD가 거센 역풍에 휩싸였다.

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과거 자신이 참여한 방송에서 같은 '-노' 어미가 사용된 자막이 확인되면서 '내로남불' 논란이 불거졌고, 결국 SNS 계정까지 비공개로 전환했다.

논란은 지난달 28일 공개된 리센느의 유튜브 콘텐츠에서 시작됐다.

당시 촬영 현장에 있던 PD가 "여기 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노"라고 말했고, 원이는 "무섭노, 조명부터 무서운데"라고 받아쳤다.

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이후 김현지 PD는 자신의 SNS를 통해 해당 영상을 언급하며 "호평받는 유튜브 클립 하나를 봤는데 여성 아이돌과 PD가 사이좋게 '노노'를 주고받고 있어 무척 속상했다"고 적었다.

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이어 "경상어 연구원들이 어법에 맞지 않는 사용이라고 수없이 지적해 왔음에도 청년들이 자연스럽게 비문의 '-노'를 사용하고 있다"고 지적하며 원이의 발언을 공개 비판했다.

그러나 이후 김 PD가 과거 조연출로 참여했던 MBC경남 예능 프로그램 '얍! 활력천국'에서 '-노' 어미가 사용된 자막이 다수 확인되며 상황은 반전됐다.

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해당 방송에는 "뭐라하노?", "옛날에 그런 말을 들을 여가가 어딨노", "야가 무슨 죄를 짓고 저래가 오노?" 등 경상도 사투리 표현이 여러 차례 등장한 것으로 알려졌다.

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이를 두고 온라인에서는 "타인의 표현은 문제 삼으면서 본인이 참여한 방송에서는 같은 표현을 사용했다", "이중잣대 아니냐", "'내로남불'이라는 비판을 피하기 어렵다"는 반응이 이어졌다.

논란은 정치권으로까지 번졌고, MBC경남 시청자 게시판에도 김 PD의 징계와 공식 사과를 요구하는 글이 잇따라 올라오며 파장이 커지고 있다.

비판이 확산되자 김현지 PD는 결국 자신의 SNS 계정을 비공개로 전환했다.

narusi@sportschosun.com