"벌써 이렇게 컸어"...남보라, 제왕절개로 낳은 생후 22일 子 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 남보라가 생후 22일 된 아들의 근황을 공개하며 엄마의 애틋한 마음을 전했다.

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남보라는 지난 6일 자신의 SNS에 "하루하루가 너무 소중해"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 태어난 지 22일 된 아들이 침대에 편안히 누워 있는 모습이 담겼다. 하얀 배냇저고리를 입은 채 두 팔을 활짝 벌리고 잠든 모습이 사랑스러움을 자아냈다. 특히 동그란 얼굴과 또렷한 이목구비가 시선을 끌었다. 엄마를 닮은 인형 같은 비주얼에 팬들의 관심도 이어졌다.

남보라는 "콩알아 천천히 커도 돼. 어느새 D+22일차"라며 "지난주 오랜만에 브이로그를 올렸는데 이번 주에는 콩알이 탄생 영상을 올릴 예정이다. 아기가 잘 때 틈틈이 편집 중이니 조금만 기다려 달라"고 전했다.

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이를 본 팬들은 "엄마 판박이다", "벌써 이렇게 컸냐", "너무 사랑스럽다", "건강하게만 자라길" 등의 반응을 보였다.

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한편 남보라는 지난해 동갑내기 사업가와 결혼, 지난달 응급 제왕절개를 통해 첫아들을 품에 안았다. 출산 당시 "갑작스럽게 수술이 결정됐지만 아이도 저도 건강하다"고 소식을 전한 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com