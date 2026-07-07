넷마블, '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종' 신규 정보 공개…7일 '샹프로의 날' 특별 방송 진행

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넷마블이 개발중인 신작 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 신규 정보를 특별 방송을 통해 공개한다.

넷마블은 7월 7일 '샹프로의 날'을 맞아 이날 오후 9시 샹그릴라 프론티어 애니메이션 공식 유튜브 채널에서 특별 방송을 진행하고, 신작 게임 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'의 새로운 정보를 선보인다고 밝혔다.

이번 방송에서는 애니메이션 3기 소개와 함께 게임을 집중 조명하는 코너가 마련된다. 애니메이션에 참여한 성우진이 직접 출연해 주요 캐릭터를 소개하고 다양한 이야기를 전할 예정이다. 특히 방송에서는 게임의 핵심 비주얼도 처음 공개된다. 캐릭터들의 인게임 모델링과 화려한 스킬 연출을 비롯해 실제 플레이 분위기를 엿볼 수 있는 다양한 장면이 소개될 예정이다.

Advertisement

신규 프로모션 영상(PV)도 공개된다. 주인공 산라쿠와 파트너 에무르의 여정을 중심으로 구성된 이번 영상에는 박진감 넘치는 전투 장면과 게임 오리지널 보스 몬스터가 등장해 작품에 대한 기대감을 높일 전망이다.

Advertisement

원작 '샹그릴라 프론티어'는 누적 조회 수 10억 회를 기록한 동명의 웹소설을 기반으로 한다. 인기 없는 게임만 찾아 즐기던 주인공이 최고의 VR 게임 '샹그릴라 프론티어'에 도전하며 펼쳐지는 모험을 그린 작품으로, 애니메이션과 게임을 통해 글로벌 팬층을 넓혀가고 있다.

넷마블넥서스가 개발 중인 '샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종'은 원작 세계관을 충실히 구현한 액션 RPG다. 다양한 동료와 NPC를 만나고 원작에 등장하는 강력한 몬스터를 공략하는 재미를 담았으며, 한 손으로도 손쉽게 즐길 수 있는 2인 교체 전투 시스템을 통해 전략적인 플레이를 구현한 것이 특징이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com