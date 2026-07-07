신기루, 모친상 후 '미각' 잃고 삶에 의욕도 잃어…"이틀 동안 20가지 음식 먹었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 신기루가 모친상을 겪은 뒤 미각까지 잃었던 힘겨운 시간을 고백하며, 슬픔을 견디기 위해 스스로를 붙잡았던 과정을 털어놨다.

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7일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 반려동물을 떠나보낸 뒤 펫로스 증후군을 겪고 있는 허안나, 오경주 부부의 일상과 이들을 위로하기 위해 찾아온 절친 신기루의 모습이 그려졌다.

이날 신기루는 "힘들 때 누군가 옆에 있는 것만으로도 별거 아닌데 큰 힘이 된다"며 3개월 전 모친상을 겪었던 당시를 떠올렸다.

그는 허안나 부부를 위해 직접 6인분의 전과 LA갈비를 준비하며 "북적거리는 명절 분위기를 내고 싶었다"고 진심을 전했다.

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"눈만 뜨면 우울하다"는 허안나의 말에 신기루는 "슬퍼도 계속 뭔가를 해야 한다. 저는 엄마가 돌아가신 뒤 4~5월까지 하루라도 쉬는 날이면 무조건 밖으로 나갔다"고 털어놨다. 이어 "힘든 걸 티 낸다고 해결되면 얼마든지 티를 냈을 것"이라며 스스로 슬픔을 이겨내기 위해 애썼다고 말했다.

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특히 신기루는 모친상을 치른 뒤 미각을 잃었던 경험도 고백했다. 그는 "코로나에 걸렸을 때도 후각과 미각은 안 잃었는데, 엄마가 돌아가신 뒤에는 맛이 전혀 느껴지지 않았다"고 말했다.

이어 "엄마는 3월 중순에 돌아가셨는데, 그전부터 병간호를 하느라 병원 앞에서 자며 몸도 마음도 많이 지쳐 있었다"며 "장례를 마치고 집에 와 '뭐라도 먹어야겠다'는 생각에 초밥을 시켰는데 참치와 계란 맛이 똑같았다. '이러다 정말 큰일 나겠다'는 생각이 들었다"고 당시를 떠올렸다.

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신기루는 "자극적인 골뱅이도 먹어보고, 저녁에는 크림수프도 시켜 먹었지만 아무 맛도 느껴지지 않았다"며 "그러다 숯불 바비큐를 먹고서야 미각이 조금씩 돌아왔다"고 말했다.

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이어 "슬픔을 극복하려면 결국 내가 노력해야 한다고 생각했다. 이틀 동안 20가지가 넘는 음식을 먹었다"며 "너무 슬플 때도 유일하게 아무 생각을 안 할 수 있는 순간이 먹는 시간인데, 그것마저 안 되면 나는 어떻게 살아야 하나 싶었다"고 털어놨다.

그는 "결국 나를 지킬 사람은 나밖에 없다. 그래서 더 노력했다"며 힘겨웠던 시간을 스스로 이겨내기 위해 애썼던 이유를 담담하게 전했다.

olzllovely@sportschosun.com