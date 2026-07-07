펄어비스, 게임스컴 2026 출격…삼성전자와 '붉은사막' 체험존 운영

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펄어비스가 유럽 최대 게임 전시회 '게임스컴 2026'에서 삼성전자와 함께 '붉은사막'을 앞세워 글로벌 이용자들과 만난다.

펄어비스는 오는 8월 26일부터 30일(현지시각)까지 독일 쾰른에서 열리는 '게임스컴 2026'에 참가한다고 7일 밝혔다. 관람객들은 삼성전자 부스에서 '붉은사막'을 직접 플레이하며 차세대 게이밍 환경을 체험할 수 있다.

삼성전자는 부스에 '붉은사막' 시연용 PC 30대를 마련한다. 시연에는 세계 최초 6K 게이밍 모니터 '오디세이 G8(G80HS)'이 적용된다. 32형 제품인 오디세이 G8은 6K 해상도·165Hz와 3K 해상도·330Hz를 자유롭게 전환할 수 있는 '듀얼 모드(Dual Mode)'를 지원해 게임 장르와 환경에 맞는 플레이 경험을 제공한다.

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이번 시연에서는 펄어비스의 자체 개발 엔진인 블랙스페이스 엔진(BlackSpace Engine)과 삼성전자의 디스플레이 기술이 결합해 '붉은사막'의 사실적인 그래픽과 역동적인 액션을 한층 생생하게 구현할 예정이다.

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'붉은사막'은 출시 이후 글로벌 시장에서도 흥행을 이어가고 있다. 출시 하루 만에 200만 장, 한 달이 채 되기 전 500만 장 판매를 기록했으며, 출시 83일 만에 누적 판매량 600만 장을 돌파했다. 이는 국내 콘솔 게임 가운데서도 이례적인 흥행 성과로 평가받는다.

시장조사업체 서카나(Circana)가 지난 5월 발표한 2026년 미국 비디오게임 판매 순위에서도 '붉은사막'은 연간 누적 판매량 2위에 오르며 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com